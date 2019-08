Starkes Unwetter: Alex-Christensen-Konzert in Kühlungsborn abgesagt

Ostsee Open Air - Starkes Unwetter: Alex-Christensen-Konzert in Kühlungsborn abgesagt Trauriger Abschluss des Ostsee Open Airs in Kühlungsborn: Wegen des starken Unwetters am Dienstagabend musste das Konzert von Alex Christensen und dem Berlin Orchestra abgesagt werden. Regen und Wind beschädigten die Technik stark. Das müssen Ticketbesitzer jetzt wissen.

Es hätte so schön sein können: Wie beim Konzert von Revolverheld am Freitag war auch am Dienstag die Beach Arena nahezu ausverkauft. Quelle: Thomas Hoppe