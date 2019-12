Ostsee-Pipeline: OZ-Leser kritisieren Sanktionen der USA gegen Nord Stream 2

Rostock

Dievom US-Kongress gefassten Sanktionen gegen Firmen im Zusammenhang mit dem umstrittenen Bau der Ostseepipeline Nord Stream 2 hat unter OZ-Lesern eine Debatte über geostrategische Interessen nach sich gezogen. Das Projekt ist längst zum Machtpoker zwischen Amerika und Russland geworden. Nach Ansicht der Amerikaner macht sich Deutschland wegen der Gaslieferungen zum „Gefangenen“ Russlands. Die verhängten zielgerichteten Sanktionen sehen etwa das Einfrieren von Vermögenswerten leitender Angestellter der beteiligten Unternehmen vor.

Unverständnis für Strategie der USA

Christian Warnemann empört sich: „Was bilden die sich überhaupt ein? Deutschland entscheidet – oder etwa nicht? Gelten die Verträge von 1945 immer noch?“ Wolfgang Irrgang hält fest: „Wir sind ein souveräner Staat und sollten das auch dem amerikanischen Präsidenten mitteilen. Ob wir uns das trauen?“ Ute Will setzt hinzu: „Wie verhielte es sich mit dem CO2-Ausstoß, wenn Gas aus den USA mit Schiffen geliefert werden würde?“ Will meint: „Wir lassen uns erpressen.“ Und: „ Sanktionen sind Trumps Lieblingsbeschäftigung.“ Ronald Schmidtfügt an: „Um ihr teures Frackinggas zu verkaufen, machen die Amerikaner wirklich die seltsamsten Sachen. Einmischung in die inneren Angelegenheiten würde ich das nennen.“ Ralf Debatin Benno Radtkewählt ganz ähnliche Worte, um seine Meinung kundzutun: „Und das ganze Theater veranstalten die Amerikaner nur, um ihr teures, umweltschädliches Frackinggas an den Mann zu bringen. Leider gibt es in Deutschland zu viele Menschen, die diesen Leuten in den Hintern kriechen.“ Thomas Kringelerwidert: „Ich kenne niemanden in Deutschland, der sich von dieser Maßnahme beeindrucken lässt.“

Europa muss unabhängig bleiben

OZ-Leser Sebastian Peterspielt auf die verbleibende fertigzustellende Reststrecke an. Die beiden Verlegeschiffe befinden sich etwa 100 Kilometer vor der deutschen Küste. Und täglich würden es fünf Kilometer weniger. Das Gesetz, so Peter, sehe indes vor, dass der US-Außenminister in Absprache mit dem Finanzminister dem Kongress binnen 60 Tagen berichtet, welche Schiffe eingesetzt werden und welche Firmen diese Schiffe zur Verfügung gestellt haben.“ Auch unter Branchenvertretern wurde verlautbart, dass die Pipeline noch bis Ende des Jahres fertig gebaut wird. Er ergänzt: „Einmischung in fremde Angelegenheiten sind wir inzwischen von den USA gewohnt.“ Die Frage, so der Leser, sei nun: „Sind die Europäer davon abhängig oder haben sie doch eine klare Meinung, die sie dann auch konkret vertreten sollten?“

