Während der Krieg gegen die Ukraine die Welt in Atem hält, tauchte am Mittwochmorgen vor der Küste der Insel Rügen ein U-Boot auf. Viele vermuteten einen militärischen Einsatz. Doch der Besuch hatte einen ganz anderen Grund.

U-Boot in der Ostsee vor Sassnitz aufgetaucht – warum es vor Rügens Küste kreuzte

Schifffahrt - U-Boot in der Ostsee vor Sassnitz aufgetaucht – warum es vor Rügens Küste kreuzte

Schifffahrt - U-Boot in der Ostsee vor Sassnitz aufgetaucht – warum es vor Rügens Küste kreuzte