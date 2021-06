Rostock

Welche Regeln gelten in meinem Urlaub in Kühlungsborn, Boltenhagen, Zingst oder Binz? Wie oft muss ich mich testen lassen und wo geht das in der Region überhaupt? All diese Fragen stellen sich jetzt vermutlich viele Touristen, die ab Freitag wieder in MV Urlaub machen wollen. Zum Tourismusstart geben wir in unserem kostenlosen Newsletter auf alles eine Antwort.

Im morgigen Update geben wir Ihnen einen Einblick, welche weiteren großen Tourismus-Vorhaben es derzeit in MV gibt – neben dem 680-Millionen-Megaprojekt auf Rügens Halbinsel Bug, über das derzeit heiß diskutiert wird.

Und pünktlich zum Start der Urlaubssaison für alle gibt es einen Livestream aus der Touristenhochburg Kühlungsborn. Dort reden wir mit Koost Smeulders, Hoteldirektor des Travel Charme Ostseehotels Kühlungsborn darüber, wie man einen Hotelbetrieb nach sieben Monaten Lockdown wieder hochfährt und Kühlungsborns Bürgermeister Rüdiger Kozian verrät, was die Touristen im Ostseebad erwartet.

Von OZ