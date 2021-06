Rostock

Worauf muss ich beim Baden in der Ostsee achten? Woran erkenne ich, dass jemand im Wasser ertrinkt und wie rette ich mich selbst, vor dem Ertrinken? Nachdem in dieser Woche eine Urlauberin aus Sachsen in Boltenhagen (Nordwestmecklenburg) nach dem Baden gestorben ist, sind diese Fragen sicher derzeit präsent in den Köpfen der Menschen. Welche zwölf Regeln Sie daher beim Schwimmen beachten sollten, das zeigen wir Ihnen zum Start der Badesaison in unserem neuen Newsletter am Freitag.

Ab morgen, den 11. Juni, dürfen auch Tagestouristen wieder nach MV kommen. Um kein Ostsee-Update zu verpassen und jede Woche die neusten Informationen und Tipps aus der Urlaubsregion zu bekommen, melden Sie sich einfach hier kostenlos für den Newsletter an. Vieles ist dort frei zugänglich und Sie benötigen kein Abo.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im morgigen Newsletter versorgen wir unsere Leser mit besonderen Ausflugs-Geheimtipps. Dort stellen wir Ihnen fünf besondere Ziele auf den großen Urlaubsinseln Rügen und Usedom abseits der bekannten Pfade vor. Außerdem soll es erneut um das Millionen-Megaprojekt auf Rügens Halbinsel Bug gehen. Wir informieren über die Widerstände auf der Insel gegen das geplante Mega-Tourismusresort.

Melden Sie sich jetzt an und verpassen keine Neuigkeiten von der Ostseeküste in MV.

Von OZ