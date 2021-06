Stralsund

Das größte Corona-Testzentrum im Landkreis Vorpommern-Rügen ist am Freitag in Stralsund ans Netz gegangen. Bereits gut ausgeschildert auf dem Rügenzubringer B96 wird man durch die Hansestadt zur Mahnkeschen Wiese geleitet. Initiator und Betreiber Ulf Dohrmann (CDU) aus Binz hat hier in den letzten Tagen zusammen mit der Hansestadt Stralsund in kürzester Zeit eine achtspurige Drive-in-Strecke mit Zelten, Containern, Absperrgittern und der nötigen Ausrüstung für Corona-Schnelltests aus dem Boden gestampft. „Ein Kraftakt, den wir für unsere Gäste gerne gemeistert haben“, sagt der Binzer Unternehmer.

Das neue Test-Angebot richtet sich insbesondere an Touristen, Tagesgäste und Einheimische. Angeboten werden vorrangig die kostenlosen Bürgertests. In Stralsund, dem Tor zur Insel Rügen, soll man sich entspannt testen lassen können, um danach sofort den Urlaub oder Ausflug zu genießen. Bis zu 3000 Abstriche sollen pro Tag möglich sein. Urlauber brauchen die negativen Testergebnisse momentan für den Check-in im Hotel, für die Innenbereiche von Restaurants, Kneipen und kulturellen Einrichtungen wird derzeit ebenfalls ein negativer Corona-Test verlangt.

So sollen die Tests funktionieren

Ab dem 7. Juni kann man sich über die Internetseite www.testzentrum-stralsund.de anmelden und einen Termin buchen. Alternativ funktioniert der Test auch ohne Anmeldung. Vor Ort kann man sich über einen QR-Code online registrieren.

Drive-In-Start: Stralsunds OB Alexander Badrow (v.l.), Landrat Stefan Kerth und Testzentrumsmitarbeiterin Denise Baran mit ihrem Chef Ulf Dohrmann am Freitag bei der Eröffnung des Testzentrums auf der Mahnkschen Wiese. Quelle: CHRISTIAN_ROEDEL

Aussteigen muss man am Drive-in nicht. Der Test wird vom Personal am Auto abgenommen. „Nach anderthalb Minuten ist alles erledigt“, sagt Dohrmann. Wer eine E-Mail-Adresse hat, kann dann gleich weiter fahren. Nach spätestens 30 Minuten wird das Ergebnis direkt aufs Handy geliefert, verspricht der Anbieter.

Test mit Handy-Anmeldung oder per Zettel möglich

Auch ein analoger Test ohne Handy ist möglich. Dafür trägt man vor Ort alle Daten auf ein Blatt ein, wartet nach dem Test rund 20 Minuten und bekommt dann ein Zertifikat ausgedruckt.

„Für alle Gäste, die es nicht mehr geschafft haben, sich vor ihrem Urlaub in ihrem Heimatort testen zu lassen, ist das ein tolles Angebot“, sagt Knut Schäfer, Vorsitzender des Tourismusverbandes Rügen-Stralsund.

Wie Stralsund vom Testzentrum profitieren soll

Auch Stralsund als gastronomisches und kulturelles Zentrum in Vorpommern-Rügen soll von dem Mega-Testzentrum profitieren. Falls Tagesgäste zum Beispiel ins Ozeaneum wollen, können sie hier den nötigen Test machen. Damit sollen die anderen Testzentren in Stralsund und auf Rügen entlastet werden. „Mit dem Test direkt vor der Rügenbrücke wäre praktisch gesichert, gleich am ersten Abend in einer Gaststätte essen gehen zu können“, sagt der Stralsunder Tourismuschef André Kretzschmar.

„Wir halten das Testzentrum als Drive-in so lange vor, wie es für Gäste und Einheimische benötigt wird“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU). „Wir freuen uns auf alle Gäste aus allen Bundesländern und wollen ihnen den Urlaubsstart so einfach wie möglich machen.“

Test-Unternehmer Dohrmann kritisierte Landesregierung für Schlingerkurs

Ob das neue Testzentrum in diesem Ausmaß auch gebraucht wird, ist vor dem ersten Anreise-Sonnabend noch unklar. Zuletzt hatte die Landesregierung die Testverpflichtung gelockert. War erst angedacht, dass Urlauber alle 72 Stunden einen frischen, negativen Test vorweisen müssen, gilt dies nun nur noch für die Anreise, es sei denn, die Urlauber nutzen Gemeinschaftsräume.

Da der Binzer Dohrmann mit 140 000 Euro für das Testzentrum in Vorleistung gegangen ist, fürchtet er nun um sein Geschäftsmodell (OZ berichtete). Die Landesregierung hat er für den Schlingerkurs bereits scharf kritisiert.

Landrat Stefan Kerth (SPD) fordert sparsameren Einsatz der Schnelltests

Und der Einsatz der Schnelltests könnte in Vorpommern-Rügen sogar noch sparsamer werden. In dieser Woche hatte Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) angeregt, die Schnelltest-Strategie der Landesregierung generell zu überdenken. Kerth führte gleich mehrere Punkte an, wie die sinkende Landesinzidenz, die geringe Anzahl der positiven Testergebnisse, die enormen Belastungen für Bürger als auch Gäste, die hohen Kosten für die Unternehmen sowie den enormen Kontrollaufwand für die Behörden. „All dies spricht für einen eher sparsamen Einsatz“, sagte Kerth. Dennoch lobte Kerth auf der Eröffnung des Testzentrums den unternehmerischen Mut Dohrmanns, denn bis die Landesregierung den Kurs wieder ändert, wird das Testangebot vor Ort in Stralsund für den Urlaub in ganz Vorpommern-Rügen gebraucht.

Von Kay Steinke