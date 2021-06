Ostsee-Urlaub: Rügenbrücke wird im Juni gesperrt – was Anreisende und Pendler beachten sollten

Stralsund

Zum Auftakt in die Urlaubssaison 2021 droht Verkehrschaos und Stau zwischen Stralsund und der Insel Rügen. Laut einer Mitteilung des Stralsunder Straßenbauamtes muss die Verkehrsbeeinflussungsanlage der Rügenbrücke ausgetauscht werden. Dafür wird die wichtigste Verbindung zwischen dem Festland und der Urlaubsinsel für zwei Tage komplett gesperrt.

Diese Tage sollte man sich vormerken

Pendler, Anreisende und Tagestouristen sollten sich den 8. und 9. Juni vormerken. In diesem Zeitraum fallen laut Straßenbauamt die Vorarbeiten an. In den Zeiten von jeweils 8.45 Uhr bis 15.10 Uhr wird die Brücke (B96) vollgesperrt. Der Verkehr wird in diesem Zeitraum in beide Fahrtrichtungen über den Rügendamm (Landesstraße 296) geleitet. Der restliche Techniktausch, ein ebenfalls mehrtägiger Arbeitsschritt, soll dann aber erst nach den Herbstferien erfolgen.

Auch am 10. Juni wird die Rügenbrücke noch zum Nadelör. Dann stehen Restarbeiten an. Zwar werden dafür nicht alle Fahrspuren der Rügenbrücke gesperrt, dennoch kann es auch hier zu Umleitungen über den Rügendamm kommen. „Welche Fahrtrichtung gegebenenfalls abgleitet werden muss, entscheidet sich nach dem Baufortschritt der beiden vorhergehenden Tage. Eine entsprechende Beschilderung ist dann eingerichtet“, sagt Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund.

Umleitung zwischen Altefähr und Rügen

In Vorbereitung auf die Ferienzeit werden im gleichen Zeitraum an der Bundesstraße 96 zwischen Altefähr und Bergen abschnittsweise notwendige Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (z.B. Mäharbeiten) ausgeführt. „Um eine optimale Tagesleistung für diese Arbeiten zu erreichen, wird eine Fahrtrichtung zwischen Altefähr und Bergen von der B96 über die Landesstraße 296 abgeleitet“, sagt Sendrowski. Für die Durchführung der Maßnahme werden alle verfügbaren Arbeitskräfte und Fahrzeuge der Straßenmeisterei Martensdorf genutzt. „Auch die Straßenmeisterei Bergen wird unterstützen“, so Sendrowski.

Während der Arbeiten sollen sowohl die Insel Rügen als auch das Festland immer erreichbar bleiben, entweder über die L296 oder auch die B96. Das Straßenbauamt weißt darauf hin, dass auf die tagesaktuellen Beschilderungen geachtet werden soll.

Die Arbeiten an der Rügenbrücke sind vor der Hauptsaison dringend notwendig. Die Rügenbrücke ist knapp 14 Jahre in Betrieb. Die jetzigen Arbeiten an der Verkehrssteuerungsanlage benötigen Tageslicht sowie gute Wetterbedingungen. Nur so kann die Sicherheit der Arbeitskräfte und aller Verkehrsteilnehmer gewährleistet werden.

Straßenbauamt konnte Arbeiten aus den Sommerferien raushalten

Es hätte sogar noch schlimmer kommen können: Die Arbeiten können nur von einem Spezialunternehmen ausgeführt werden, welche die Zeitpunkte der Maßnahme vorgibt. Durch Verhandlungen mit der Firma konnte das Straßenbauamt Stralsund jedoch erreichen, dass nicht während der Sommerferien gearbeitet wird. Zusätzlich konnten die Sperrzeiten auf maximal drei Tage im Juni reduziert werden und dass die Strecke an den betroffenen Tagen morgens und abends jeweils wieder frei ist. Durch die Bündelung der Arbeiten auf der Brücke und auf der Strecke sollen die Verkehrseinschränkungen zeitlich auf ein Mindestmaß reduziert.

Keine Umleitung über die Rügenfähre

Die Möglichkeit einer Entlastung durch die Rügenfähre, die zwischen Stahlbrode und Glewitz (Rügen) verkehrt, gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Die Weiße Flotte nimmt den Betrieb der Verbindung, die als „romantischer und staufreier“ Weg auf Deutschlands größte Insel beworben wird, erst ab dem 11. Juni wieder auf – also einen Tag nach den Bauarbeiten an der Rügenbrücke.

Von Kay Steinke