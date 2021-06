Ostsee-Urlauber können kommen: Testzentren in MV sind vorbereitet

Rostock

Ab Freitag können Touristen aus ganz Deutschland nach MV kommen – sofern sie negativ auf Corona getestet sind und sich auch während ihres Urlaubs testen lassen. Die Infrastruktur dafür steht: Die wichtigsten Urlaubsregionen und -orte im Land haben Hunderte Testzentren eingerichtet, um für den Urlauberansturm gewappnet zu sein.

Eine Entscheidung vom Dienstag soll das noch weiter erleichtern: Die eigentlich geplante Regelung, wonach sich jeder Urlauber alle drei Tage hätte testen lassen müssen, wurde von der Landesregierung wieder gekippt. Jetzt müssen sich nur noch Gäste in Hotels, die Gemeinschaftseinrichtungen wie Restaurants nutzen, alle 72 Stunden testen lassen.

Urlauber in reinen Übernachtungshotels, Ferienwohnungen oder Wohnmobilen, die ausschließlich unter sich bleiben, sind dagegen von der Testpflicht befreit. Wer jedoch in ein Restaurant, Kino oder Museum geht, muss sich dafür weiterhin testen lassen. Die Testkapazitäten seien vorhanden, betonen die Verantwortlichen.

Boltenhagen

Im Ostseebad Boltenhagen wurden rechtzeitig zum Tourismusneustart fünf Testzentren eingerichtet. „Wenn die Hotels uns mit begleiteten Selbsttests helfen, kommen wir damit zurecht“, meint Bürgermeister Raphael Wardecki. Von den großen Hotels im Ort gebe es schon die Zusage dazu.

Die Abschaffung der pauschalen Testpflicht begrüßt Wardecki zwar, meint aber: „Es wurde eine Menge Zeit und Geld in den Aufbau der Testzentren gesteckt. Da entsteht jetzt eine gewisse Unsicherheit, ob das überhaupt gebraucht wird. Es wäre schön gewesen, wenn die Teststrategie rechtzeitig zur Bekanntgabe der Öffnungsstrategie festgestanden hätte.“

Kühlungsborn

Kühlungsborn setzt auf ein verkehrsgünstig gelegenes riesiges Drive-in-Testzentrum. „Das können wir bei Bedarf auf bis zu sieben Fahrspuren erweitern und so täglich mehrere Tausend Urlauber testen“, erklärt Ulrich Langer, Geschäftsführer der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH im Ostseebad. „Und wir werden versuchen, Gastgeber und Dienstleister dazu zu bringen, begleitete Selbsttests anzubieten.“

Am Pfingstsonntag startete die Gastronomie in Mecklenburg- Vorpommern wieder durch. Im Bild das Restaurant Vielmeer im Hafen von Kühlungsborn. Quelle: Frank Söllner

Die Streichung der 72-Stunden-Testpflcht geht Langer nicht weit genug: „Das hilft uns nicht. Sobald ich bei den Gästen unterscheiden muss, wer wann getestet werden muss, bedeutet das Chaos.“ Oft sei nicht genau zu trennen, ob Gäste wirklich unter sich bleiben oder doch Kontakt mit anderen haben. „Viele Gastgeber bieten beides an“, so Langer. Damit werde die Herausforderung, den Gästen einen angenehmen Urlaub mit möglichst wenig Einschränkungen zu bieten, noch größer.

Zingst

In Zingst ist Bürgermeister Christian Zornow dagegen recht entspannt. Zu den aktuell zwei Testzentren kommen zum Saisonstart noch drei von Drittanbietern hinzu – insgesamt sind es also fünf. „Im Zentrum in der Turnhalle können wir zudem die Kapazitäten noch deutlich ausweiten, von derzeit bis zu 1500 auf 5000 pro Tag.“

Ob das allerdings nötig sein wird, ist fraglich, denn in Zingst stehen 11 000 der insgesamt 15 000 Gästebetten in Ferienwohnungen. „Darunter sind viele Selbstversorger, die nicht ins Restaurant gehen“, erklärt Zornow. Er glaubt aber nicht, dass zu viele Testkapazitäten aufgebaut wurden. „Ich denke, wir sind gut aufgestellt.“

Usedom

Die Urlaubsinsel Usedom ist geradezu gepflastert mit Testzentren: Insgesamt 45 seien flächendeckend verteilt, sagt Nadine Riethdorf vom Tourismusverband der Insel. „Wir sind vorbereitet. Die Kapazitäten sind so berechnet, dass wir auch in der Hochsaison täglich ein Viertel bis ein Drittel aller Urlauber testen können “ Zudem gebe es zwei Drive-in-Zentren an den Inselzugängen, damit sich Gäste noch testen lassen können, die das zu Hause nicht mehr geschafft haben.

Binz (Rügen)

In Binz auf Rügen geht man einen Sonderweg: Dort gibt es bei 21 000 Betten nur drei Testzentren mit einer Kapazität von insgesamt 4000 Tests pro Tag. Ergänzend startet das Ostseebad allerdings am Freitag ein bundesweites Pilotprojekt für ein digitales Testzentrum. Dabei können sich Urlauber selbst testen und das Ergebnis über eine App hochladen. „Das ist auch mit Blick auf die Corona-Abstandsregelungen sinnvoll“, sagt Kurdirektor Kai Gardeja.

In Binz gibt es anders als in vielen anderen Urlaubsorten in MV mehr Betten in Hotels als in Ferienwohnungen. Daher dürfte sich die Abschaffung der pauschalen Testpflicht nicht so stark auswirken. Dennoch begrüßt Gardeja diesen Schritt: „Alles, was für die Urlauber und für uns ein wenig Entlastung bringt, ist erfreulich.“

Ungleichbehandlung verhindert

Tobias Woitendorf, Geschäftsführer des Landestourismusverbands Quelle: Bernd Wüstneck

Der Geschäftsführer des Landestourismusverbands, Tobias Woitendorf, spricht sogar von einer deutlichen Entlastung. Die Streichung der pauschalen Testpflicht entspreche einer Forderung, die der Verband schon vor Wochen an die Politik gerichtet habe. „Die Pflicht hätte auch eine Ungleichbehandlung von Touristen gegenüber Einheimischen bedeutet.“

Dennoch fürchtet Woitendorf weiterhin, dass die Testkapazitäten in der Hochsaison nur ausreichen werden, wenn sie durch begleitete Selbsttests ergänzt werden. Wichtig sei auch, dass Einrichtungen, in denen die Gäste getestet werden, auch Nachweise über einen negativen Test ausstellen , damit der Urlauber sich nicht mehrfach am Tag testen lassen muss. „Das System kann nur funktionieren, wenn jeder seine Verantwortung wahrnimmt“, so Woitendorf.

Von Axel Büssem