Rostock/Schwerin

In den vergangenen Tagen ist pünktlich zum Beginn der Sommerferien die Wassertemperatur in Ostsee und Binnenseen gestiegen. Tausende Menschen genießen das Schwimmen und Planschen in Mecklenburg-Vorpommern.

Damit der Badespaß ungetrübt bleibt, untersucht das Landesamt für Gesundheit und Soziales (LaguS) regelmäßig die Wasserqualität. „Die bisher in den Laboren vorgenommenen Untersuchungen des Badewassers weisen auf eine sehr gute Wasserqualität hin. An den etwa 500 ausgewiesenen Badestellen ist das Baden fast uneingeschränkt möglich“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Lagus.

Hintergrund

Bei Wassertemperaturen ab etwa 20 Grad Celsius muss in der Ostsee mit einem vermehrten Vorkommen an Vibrionen gerechnet werden. In seltenen Fällen verursachen Vibrionen schwere Infektionen. Es sind jedoch nur sehr wenige Badegäste durch Vibrionen gefährdet. In diesem Jahr habe es bislang keine Vibrionen-Infektionen gegeben ist dem wöchentlichen Bericht des Lagus zu entnehmen. In der Badesaison 2020 sind insgesamt acht Infektionen in MV gemeldet worden. Sterbefälle gab es im Vorjahr nicht.

Die Erkrankungsgefahr besteht im Wesentlichen für Personen mit bestimmten Grundrisiken. Dazu gehören Personen mit chronischen Grundleiden bzw. mit bestehender Immunschwäche sowie Personen höheren Alters. Wenn Badegäste zu diesen Risikogruppen gehören und Hautverletzungen haben, sollte ein Kontakt mit Meer- oder Brackwasser unterbleiben.

Während der Badesaison informiert das Lagus in einem Wochenbericht über gegebenenfalls auftretende Vibrionen-Infektionen, der als Lagebericht im Internet zu finden ist.

Von OZ