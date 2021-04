Warnemünde

Rostocks Strände sind für viele Einheimische und Touristen ein perfekter Ort zum Entspannen. Die Tourismuszentrale hat nun aber die Regeln für den Aufenthalt in Warnemünde, Markgrafenheide, Hohe Düne und Diedrichshagen verschärft.

Künftig soll unter anderem der reine Nacktbadebereich für die FKK-Fans verkleinert werden. Auch für Sportler, Hundebesitzer und Raucher gibt es neue Regeln. Hier ein Überblick über die wesentlichen Änderungen:

Mehr Platz für Hunde am Badestrand von Warnemünde

Da dürften sich Besitzer von Vierbeinern freuen: Zwischen 1. Oktober und 30. April können Bello und Co. sowieso den kompletten Strand nutzen, allerdings mit Leine. Was die Sommersaison betrifft, wird künftig aber mehr Platz für Hunde an den sogenannten Badestränden eingeräumt, wenn auch zeitlich begrenzt. So sind Gassi- oder Spaziergänge beispielsweise an den Warnemünder Strandabschnitten 8 bis 10 oder in Hohe Düne vom Strandzugang 10 bis 12 zwischen 21 Uhr abends und 9 Uhr morgens auch in der Saison erlaubt.

Am sogenannten Naturstrand können Hunde ganzjährig mitgeführt werden. Therapie- oder Blindenhunde sind von den Einschränkungen ausgenommen. Was alle Halter eint: Der Kot der Tiere ist zu entfernen und zu entsorgen.

Reiten am Strand von Markgrafenheide

Auch den Reitern kommt die neue Strandsatzung entgegen: Um den Strand zu nutzen, braucht es zwar eine schriftliche Genehmigung. Allerdings können die Reiter zwischen dem 1. Oktober und dem 30. April nun auch in Diedrichshagen das Naturschutzgebiet Stolteraa ab Strandaufgang 27 in Richtung Westen nutzen oder in Markgrafenheide ab Strandaufgang 20 westwärts reiten. Am besonders gekennzeichneten Strandabschnitt Stolper Ort in der Rostocker Heide ist das Strandreiten sogar ganzjährig gestattet. Aber auch für Pferdebesitzer gilt: Hinterlassenschaften der Tiere sind zu entfernen.

Drohnenaufnahmen in Warnemünde verboten

Spektakuläre Luftaufnahmen vom Warnemünder Strand – das soll es laut der Tourismuszentrale nicht mehr geben. In der neuen Satzung wird der Betrieb oder das Steigenlassen von unbemannten und motorisierten Flugkörpern – wie beispielsweise Drohnen – grundsätzlich verboten. In Ausnahmefällen würden die Tourismuszentrale sowie das Stadtforstamt auf Antrag schriftliche Einzelgenehmigungen erteilen – das gilt allerdings nur für kommerzielle Luftaufnahmen. Öffentliche Einrichtungen sind vom Drohnenflugverbot ausgenommen – wenn der Einsatz beispielsweise der Sicherheit dient.

Rauchen und Grillen – nicht nur im Sommer eine Gefahr

Was das Rauchen betrifft, will die Tourismuszentrale künftig härter durchgreifen. In der neuen Strandverordnung wird die Nutzung von Wasserpfeifen, den sogenannten Shishas, mit Kohle oder anderen fossilen Brennstoffen ohne Ausnahme verboten. Die Regelung gilt für den gesamten bewirtschafteten Strand mit den Zugängen 2 bis 38 sowie für den Naturbadestrand zwischen Markgrafenheide und Wiedortschneise in der Rostocker Heide.

Das private Grillen wird nur an ausgewiesenen Stellen gestattet. Dabei ist immer die aktuelle Waldbrandwarnstufe zu beachten und der Platz erst dann zu verlassen, wenn das Feuer komplett gelöscht ist.

Weniger Platz für Nacktbader

Was die Freikörperkultur betrifft, gibt es in der neuen Satzung einige Änderungen. An den sogenannten FKK-Stränden ist das Baden zwar nur jenen vorbehalten, die wirklich nackt am Strand liegen oder in der Ostsee schwimmen wollen. Aber die Gebiete wurden verkleinert. Künftig ist im Bereich Warnemünde/Diedrichshagen nur noch zwischen den Strandzugängen 18 und 22b FKK-Bereich. Im Gebiet Hohe Düne/Markgrafenheide können sich FKK-Fans zwischen den Strandzugängen 4 bis 18 sowie 32 bis 34 ungestört bewegen. Die Strandabschnitte 23 bis 38 in Warnemünde sind dagegen als Mischgebiet ausgewiesen und können sowohl von FKK-Liebhabern als auch von bekleideten Personen genutzt werden.

Von Claudia Labude-Gericke