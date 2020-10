Rostock

Weil in der Ostsee immer weniger Dorsche und Heringe schwimmen, sollen die Fischer ihre Kutter-Flotte verkleinern – und dafür Geld von der Europäischen Union ( EU) bekommen: eine sogenannte Abwrackprämie. So lautet zumindest der Plan aus Brüssel. Und was halten die Fischer in Mecklenburg-Vorpommern davon? Nicht viel. „Uns ist mit einer solchen Prämie überhaupt nicht geholfen“, sagt die Vorsitzende des Landesverbands der Kutter- und Küstenfischer MV, Ilona Schreiber.

Zuvor hatte Bundesagrarministerin Julia Klöckner ( CDU) noch ganz anders geklungen: Die Finanzhilfen, auf die sich Vertreter des EU-Parlaments, der EU-Staaten und der EU-Kommission geeinigt hatten, seien „ein Erfolg und wichtig für unsere Fischereifamilien“, kommentierte Klöckner das Ergebnis vor einigen Tagen. Die Prämien für abgewrackte Fischereifahrzeuge seien ein Ausgleich für die massiven Einschränkungen der Fangmöglichkeiten von Dorsch und Hering. Auch eröffne es den Fischern eine wirtschaftliche Perspektive.

Sind die Kutter zu klein?

Wie diese Perspektiven tatsächlich aussehen könnten, ist in MV unterdessen noch offen. Im Gespräch sollen als Ausgleich für die endgültige Stilllegung eines Kutters Summen von 5000 Euro pro Bruttoraumzahl (BRZ) sein; wobei eine Mindestsumme von 50 000 Euro und eine Maximalsumme von 850 000 Euro gelten soll. Mit der BRZ wird die Größe eines Schiffes bezeichnet. Das Problem: Noch sei völlig unklar, ob die Prämie auch für kleine Kutter mit weniger als 10 BRZ gezahlt werde, sagt Norbert Kahlfuß als Vorstandsmitglied des Kutter- und Küstenfischerverbands MV.

Für die Fischereigenossenschaft (FG) Wismarbucht, deren Geschäftsführerin Ilona Schreiber auch ist, sind derzeit 56 Fischereifahrzeuge unterwegs, mit Größen von zumeist ein bis vier BRZ. Lediglich zwei Kutter hätten eine Größe jenseits der Bemessungsgrenze von 10 BRZ. Und deren Eigner würden gar nicht abwracken wollen, sagt Ilona Schreiber. Was im Klartext bedeuten würde: Keiner der 24 Fischer im Haupt- oder Nebenerwerb in der FG Wismarbucht wird auf die Brüsseler Abwrackprämie zurückgreifen.

Ilona Schreiber, Vorsitzende des Kutter- und Küstenfischerverbands MV und Geschäftsführerin der Fischereigenossenschaft Wismarbucht. Quelle: Kerstin Schröder

Viele offene Fragen

Noch weitere Fragen wirft der EU-Plan auf, kritisieren Fischer in MV: Was geschieht mit Fangquoten, die an die jeweiligen Kutter gekoppelt sind? Oder: Für welchen Zeitraum sollen rückwirkend die in den Vorjahren gewährten Stilllegeprämien für den Verzicht auf Dorsch- und Heringsfang angerechnet werden? Wenn es dabei um mehrere Jahre gehe, bleibe von der Abwrackprämie kaum etwas übrig, sagt der Geschäftsführer der Fischereigenossenschaft Freest bei Greifswald, Michael Schütt: „Die Rahmenbedingungen stehen überhaupt noch nicht fest.“

Schütt weiß nur von einem älteren Fischer, der seinen Schleppnetzkutter gegen die Prämie abwracken würde. Generell seien die Küstenfischer in MV zurückhaltend bei dem Thema. Nach den aktuellsten Zahlen des Landesfischereiamts (Lallf) hätten die knapp 380 Fischereibetriebe (Haupt- und Nebenerwerb) rund 700 Fischereifahrzeuge im Einsatz. Wie viele davon bei 10 und mehr BRZ liegen, geht aus der Statistik nicht hervor. Bei einer Gesamt-BRZ von 2800 auf alle Kutter in MV gerechnet, ergibt sich ein durchschnittlicher Wert von 4 BRZ pro Kutter – und das ist weit von der Mindestgröße entfernt.

Backhaus begrüßt Abwrackprogramm

Der Schweriner Fischereiminister Till Backhaus ( SPD) begrüßt unterdessen das Abwrackprogramm: „Es würde älteren Fischern einen Ausstieg sicher erleichtern.“ Für die nachhaltige Bewirtschaftung der Fischbestände sei ein Gleichgewicht zwischen Fischereifahrzeugen sowie Fangmengen und -quoten sinnvoll. Er hoffe, dass sich die Fischbestände dadurch erholten. „Dann haben wir die Chance, den traditionsreichen Wirtschaftszweig Fischerei wenigstens in Teilen zu erhalten“, so Backhaus.

EU will Fangquoten weiter senken Fischer sollen nach einem EU-Vorschlag im Jahr 2021 nochmals weniger Dorsch und Hering aus der Ostsee holen dürfen, damit sich die Bestände erholen. Entscheiden sollen die Fischereiminister im Oktober. Vor allem der Dorsch ist demnach weiter sehr gefährdet. Voriges Jahr war die Fangmenge deshalb bereits drastisch eingeschränkt worden. Nun soll sie in der westlichen Ostsee nochmals um elf Prozent sinken, in der östlichen Ostsee sogar um 70 Prozent. Vom Hering soll in der westlichen Ostsee 2021 nur noch halb so viel gefangen werden wie dieses Jahr, in der mittleren Ostsee 36 Prozent weniger. Nur im Rigaischen Meerbusen soll 15 Prozent mehr Hering gefischt werden dürfen, im Bottnischen Meerbusen genauso viel wie 2020. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es nach Angaben des Landesamts für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei MV (Lallf) 383 Fischereibetriebe, davon 255 im Haupt- und 128 im Nebenerwerb. Diese letztmals erhobenen Zahlen stammten aus dem Jahr 2016, hätten sich aber seither nicht wesentlich verändert, heißt es. Zum Vergleich: Im Jahr 1991 gab es in MV noch rund 950 ausschließlich im Haupterwerb tätige Fischereibetriebe.

Zur Höhe der Prämie je BRZ, zu den frei werdenden Quoten sowie den BRZ-Mindestbeträgen ist offenbar noch nicht das letzte Wort gesprochen worden. Bundesministerium und Länder würden sich laut Backhaus hierzu „demnächst verständigen“. Das Abwrackprogramm solle Anreizeffekte erzeugen, ausgewogen und gerecht ausgestaltet werden. Die Finanzierung des Programms werde zu 50 Prozent vom Bund getragen.

Auch Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) sieht das EU-Programm Medienberichten zufolge als Durchbruch an. Wenn einige Kutter endgültig stillgelegt würden, stehe den verbliebenen Fischereibetrieben genügend Fisch zur Verfügung. So könnten diese wirtschaftlich bestehen, ohne die Fangquote zu überschreiten.

Von Axel Meyer-Stöckel