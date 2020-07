Drama auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst: Ein Mann rettet in der Ostsee vor Ahrenshoop seine zwei Kinder vor dem Ertrinken. Dabei erfasst ihn die Strömung und er ertrinkt selbst. Warum die Unglücksstelle so gefährlich ist, wie die Kinder ins Wasser gelangten und was die Arbeit der Einsatzkräfte erschwerte.