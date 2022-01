Rostock

Die Ostseemesse in Rostock kann auch in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Weil die Unsicherheit über die künftige Pandemie-Entwicklung zu groß sei, entschied sich die Rostocker Hanse Messe am späten Dienstagnachmittag, die für den 2. bis 6. März geplante Messe abzusagen.

Damit fällt die größte Verbrauchermesse in MV zum zweiten Mal in Folge dem Virus zum Opfer. Ab April soll das Messegeschäft aber wieder durchstarten, hofft die Stadthallen- und Messegesellschaft.

Verderbliche Ware

„Die Aussteller hätten jetzt ihre Ware einkaufen müssen“, begründete Stadthallen-Chefin Petra Burmeister den Zeitpunkt für diesen Schritt. Darunter wäre auch viel verderbliche Ware gewesen.

Auch die Blumen für die geplante große Blumenschau – eigentlich ein Highlight der Ostseemesse – hätten jetzt herangezogen werden müssen. Abgesagt wurde auch die Messe Tier&Natur in MV, die für den 26. und 27. März im Kalender stand.

Lesen Sie auch Hansemesse: Das hat Rostock mit der größten Halle in MV vor

Autotrend-Messe soll stattfinden

Die nächste große Messe, die Autotrend vom 1. bis 3. April, soll aber nach jetzigem Stand stattfinden, sagte Burmeister. „Die heutigen Absagen sind der akuten Corona-Situation geschuldet. Aber bei der Autotrend sind wir noch voll im Plan.“ Zumal bei der Automesse auch coronagerecht viel draußen stattfinden könne.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Kalender der Gesellschaft sei für dieses Jahr auch ohne die ersten beiden großen Messen „rappelvoll“, betonte Burmeister. Sei sei auch optimistisch für die Zukunft: „Wir hatten vor Corona 22 bis 25 Messen im Jahr und dazu noch zahlreiche Kongresse und mehrere große Konzerte in der HanseMesse. Und ich gehe davon aus, dass wir auch wieder da hinkommen.“

Von Axel Büssem