Ostseepatrouille: Darum ist die Fregatte „Sachsen“ auf Heimatkurs

Die Fregatte „Sachsen“ gehört zu den deutschen Kampfschiffen mit den besten Radaranlagen. Das auf die Ortung von Flugzeugen und Raketen aller Art optimierte Schiff kam am 14. Februar in die Kieler Bucht. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine übernahm die Fregatte dann Aufgaben zur Landes- und Bündnisverteidigung.

Zuletzt operierte die „Sachsen“ zusammen mit der Fregatte „Sachsen-Anhalt“ in der östlichen Ostsee und der Danziger Bucht. Die Häfen Klaipeda und Gdingen wurden besucht. Dort wurden die beiden deutschen Schiffe in dieser Woche nun ersetzt.

Die US-Navy hat die Zerstörer „Forrest Sherman“ und „Donald Cook“ als vorgeschobene Einheiten im Raketenabwehrsystem BMD in die Ostsee geschickt. Am Montag waren die mit jeweils rund 100 Flugkörpern aller Art bewaffneten US-Schiffe bei Fehmarn und steuerten ihre Operationsgebiete an hinter Bornholm an.

Für die „Sachsen“ war der Zeitpunkt der Heimfahrt gekommen. Durch den Nord-Ostsee-Kanal kehrte das Schiff am Donnerstag in die Nordsee zurück. Am Freitag ist das Einlaufen in Wilhelmshaven geplant. Ob danach eines der beiden Schwesterschiffe als deutscher Beitrag der Nato in die Ostsee geschickt wird, ist noch unklar. „Die deutsche Marine macht derzeit keine Angaben zu geplanten Vorhaben“, heißt es im Marinekommando.

Die Fregatte „Sachsen-Anhalt“ bleibt vorerst in der Ostsee. Sie ankerte am Donnerstag in der Flensburger Förde. Aber auch zum weiteren Einsatz dieses Schiffes gibt es keine Informationen. Das einzige Schiff, für das detaillierte Angaben zu Reisedaten gemacht werden, ist die „Gorch Fock“. Sie gehört nicht zu dem Teil der Flotte, der sich aktiv an Operationen der Nato beteiligen wird.

