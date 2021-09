Rostock

Aufstieg in die Zweite Bundesliga, im DFB-Pokal eine Runde weiter: Sportlich läuft es beim FC Hansa Rostock. Nun will der Verein auch seine wirtschaftliche Zukunft absichern – und sich dafür von seinem „Wohnzimmer“ trennen: Am Sonntag sollen die rund 17 000 Mitglieder des Vereins erstmals darüber abstimmen, ob sie „ihr“ Ostseestadion verkaufen wollen. Für einen Kaufpreis von mehr als zwölf Millionen Euro – ursprünglich waren mal 15 Millionen Euro im Gespräch – soll die Hansestadt Rostock die Arena übernehmen.

Bereits am Freitag hat Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen die Fraktionen der Bürgerschaft gebeten, ihn zeitnah mit offiziellen Kaufverhandlungen zu beauftragen. Denn sagen die Mitglieder des FC Hansa am Sonntag ja zum Verkauf, soll alles ganz schnell gehen.

Was der Deal bedeuten würde

Für die Fans würde sich mit einem Verkauf zunächst nichts ändern: Das Ostseestadion bliebe Heimat und Spielstätte des FC Hansa. Es geht ums Geld: Die Arena, die zuletzt vor 20 Jahren umgebaut wurde, ist ein Sanierungsfall. In den kommenden zehn Jahren müsste Hansa Abermillionen in Technik, Bausubstanz und Ausstattung stecken. Geld, das der klamme Club nicht hat. Neben den Betriebskosten belasten zudem enorme Schulden, die auf der Arena lasten, den Verein. „Die Kredite auf dem Stadion rauben uns die Luft zum Atmen“, hatte Hansa-Vorstandschef Robert Marien zuletzt betont.

Der Verkauf soll den Zweitligisten von einem Großteil dieser Kredite befreien. Die zwölf Millionen Euro von der Stadt würden größtenteils verwendet werden, um Schulden bei Hansa-Investor Rolf Elgeti abzubezahlen. Das macht, heißt es aus dem Rathaus, auch für die Stadt Sinn. Denn das Stadion gehört zwar Hansa, aber die Flächen, auf denen es steht, der Stadt. Gerät der Verein erneut in finanzielle Probleme, würde das Stadion an die Stadt zurückfallen – aber auch die Grundschulden bei Elgeti.

Nullsummenspiel für die Stadt?

Rostocks Finanzsenator Chris Müller-von Wrycz Rekowski (SPD) und das ebenfalls SPD-geführte Sportministerium in Schwerin bereiten seit Monaten den Stadiondeal vor. Ein „Geschenk“ an Hansa soll er Kauf nicht werden: Nach OZ-Informationen soll der Club – ganz gleich, in welcher Liga – rund 700 000 Euro Miete pro Jahr für die Arena an die Stadt zahlen. Deutlich mehr, als sich Marien es erhofft hatte. Die Summe würde reichen, damit die Stadt den Kauf und auch künftige Investitionen finanzieren kann.

Aus dem Umfeld des Senators heißt es, dass der Kauf für die Stadt ein „Nullsummenspiel“ bleiben müsse und trotz angespannter Haushaltslage kein anderes Projekt gefährdet werden soll. Genau das haben die Fraktionen in Vorgesprächen zur Bedingung gemacht. Denn der Deal ist nicht unumstritten: „Hier geht es um eine Umschuldung auf Kosten der Steuerzahler. Das kritisieren wir heftig“, sagt etwa Diana Behr, Landesgeschäftsführerin des Bundes der Steuerzahler. Ob die Stadt selbst als Käufer aktiv wird, ihre Immobiliengesellschaften ins Rennen schickt oder sogar eine neue Gesellschaft gründet – offen.

Hansa-Vorstandschefs Robert Marien sagt nur so viel: „Die Idee des Stadiondeals ist es, danach viele Probleme weniger zu haben, damit wir uns danach voll auf die Zukunft konzentrieren können“. Der Vereine könne sich dann finanziell deutlich stärker auf das Sportliche konzentrieren als bisher – zum Beispiel, um in den Kader zu investieren.

Land sagt Hilfen für Sanierung zu

Auch aus Schwerin kommen deutliche Signale: Das Land ist nach OZ-Informationen bereit, die Sanierung des Ostseestadions mit bis zu 14 Millionen Euro zu fördern – sobald es der Stadt gehört. „Wir befinden uns seit Monaten in konstruktiven Gesprächen“, heißt es aus dem Sportministerium. Ministerin Stefanie Drese (SPD): „Bei der Sanierung des Stadions sind wir natürlich bereit, der Stadt und dem FC Hansa zu helfen. Das Ostseestadion ist die größte und wichtigste Arena in MV – und nicht nur für den Fußball, sondern auch für andere Sportarten und Konzerte.“

Von Andreas Meyer