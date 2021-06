Im Jahr 2020 sind vor der Küste Mecklenburg-Vorpommerns 21 Menschen in der Ostsee und Flüssen und Seen des Landes ertrunken. Solche Unglücke lassen sich verhindern, wenn rechtzeitig Hilfe kommt. Dafür muss man aber erst einmal erkennen, dass jemand in Not ist. Wie im Film sieht Ertrinken im echten Leben nämlich meist nicht aus.