Rostock

Es ist eine kleine Sensation: Mitglieder des Rostocker Fitness-Studios „McFit“ können seit Sonnabend wieder an den Geräten trainieren – und zwar im Freien. Die Kette hatte überraschend bekanntgegeben, dass sie draußen auf den Freiflächen vor ausgewählten Studios Zelte mit Geräten und Freihanteln aufstellt. Etliche Rostocker nutzten bereits am Wochenende die Gelegenheit zur individuellen Sporteinheit. Das Angebot gilt täglich von 6 bis 22 Uhr.

Allerdings: Bereits kurz nach der Öffnung der Studios an zehn Standorten in Deutschland mussten fünf von ihnen schon wieder schließen. In Neuenkirchen wurde das Freiluft-Gym sofort nach dem Start um 13 Uhr wieder dichtgemacht, in Hamburg, Bremen und Mainz nach dem zweiten Besuch des Ordnungsamts. Auch der „McFit“ in Wiesbaden ist inzwischen wieder zu. Die Gründe dafür wurden bisher nicht genannt.

Keine Anmeldung bei der Stadt Rostock

Und in Rostock, dem einzigen beteiligten Studio in Mecklenburg-Vorpommern? Hier wird vorerst weitertrainiert, aber womöglich nicht mehr lange. Laut Steffen Bockhahn (Linke), Senator für Soziales und Gesundheit in Rostock, habe es keine Anmeldung des Outdoor-Trainings bei der Stadt gegeben, es liege also auch keine Genehmigung vor. Er habe erst aus den Medien davon erfahren.

Am Montag habe es dann Gespräche zwischen der Stadt und dem Betreiber der Studios – die nach eigenen Angaben größte deutsche Fitnessstudio-Kette „McFit“ gehört zur RSG-Group – gegeben. „McFit“-Chef Rainer Schaller beruft sich auf ein Rechtsgutachten und ein spezielles Hygienekonzept. „Wir haben das Gutachten angefordert und werden es prüfen, sobald es vorliegt“, so Bockhahn weiter. Dann werde über das weitere Vorgehen entschieden.

Dass die Stadt nicht unbedingt erfreut über das Vorpreschen der Fitness-Studio-Kette ist, wird allerdings deutlich. Bockhahn empfiehlt Gewerbetreibenden dringend, sich über solche Aktionen im Vorfeld mit der Stadt abzustimmen. „Das erspart allen Beteiligten viel Stress.“

Von Robert Berlin