Rostock

Endlich wieder Training im Fitnessstudio: Das wünschen sich Tausende Menschen in MV. Zumindest für die Mitglieder des Rostocker „McFit“-Studios ist das jetzt wieder möglich. Die Kette bietet ab diesem Samstag (13.2.2021) an ausgewählten Standorten ein Outdoor-Training an. Als einzige Stadt in MV mit dabei: das Rostocker Studio in der Trelleborger Straße 6 in Lütten Klein.

Wie funktioniert das?

Dazu wurden Trainingsgeräte und Freihanteln auf die dafür angemieteten Parkplätze vor den Studios gebracht und auf einer Fläche von jeweils 200 bis 300 Quadratmetern in Zelten aufgestellt.

Anzeige

Muss man sich anmelden?

Um größere Ansammlungen zu verhindern, können sich die Mitglieder ausschließlich vorab und online für einen 45-minütigen Trainings-Slot pro Tag anmelden. Nach der Einheit werden die Geräte 15 Minuten lang desinfiziert, ehe neue Kunden kommen. Die Anmeldung ist immer zwölf Stunden vor Trainingsbeginn möglich. Hier geht es zum Anmeldeformular.

Welche Regeln gelten für das Training?

Im gesamten Outdoor Bereich gilt ein Mindestabstand von zwei Metern. Medizinische Masken sind auch während der Übungsausführung zu tragen. Es muss immer ein Handtuch auf das Trainingsgerät gelegt werden, vor und nach der der Nutzung wird es desinfiziert.

Gibt es die Möglichkeit zum Umziehen und Duschen?

Vor Ort wird es keine Spinde geben und auch die Umkleiden sowie Duschen dürfen nicht benutzt werden. Wer trainieren will, sollte also in Sportklamotten kommen und keine Wertsachen mitbringen.

Gibt es Toiletten?

Es werden vor Ort Dixi WCs aufgestellt. Die Toiletten im Studio dürfen nicht benutzt werden.

Wie sicher ist das Training in Bezug auf Corona?

Mit dem Infektiologen Dr. Klaus-Dieter Zastrow, Honorarprofessor an der Technischen Hochschule Mittelhessen Gießen, sei ein spezielles Hygienekonzept entwickelt worden. Dieses enthält strenge Regeln für den Ablauf. Fazit des Gutachtens von Professor Zastrow zu den Outdoor-Gyms ist: „Bei Beachtung und Einhaltung der Regeln ist eine Weiterverbreitung von Corona-Viren ausgeschlossen.“

Wann haben die Studios geöffnet?

Die Outdoor-Studios werden am Samstag um 13 Uhr in Betrieb genommen. Öffnungszeit ist täglich von 6 bis 22 Uhr.

Welche Studios machen noch mit?

Derzeit gibt es zehn solcher Outdoorstudios in Deutschland, neben Rostock noch in Berlin, Hamburg, Bremen, Braunschweig, Mannheim, Wiesbaden, Mainz, Magdeburg und Neunkirchen. Weitere sind geplant. In Bayern, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Sachsen habe „McFit“ jedoch aufgrund der aktuellen Rechtslage auf Outdoorstudios verzichtet.

Warum macht „McFit“ das?

Die nach eigenen Angaben größte deutsche Fitnessstudio-Kette gehört zur RSG-Group. Deren Chef, Rainer Schaller, sagt: „Wir sind davon überzeugt, dass Fitness für die Gesundheit der Menschen elementar wichtig ist. Nach 15 Wochen im zweiten Lockdown müssen sich die Menschen wieder bewegen – und das in einem sicheren und verantwortungsvollen Umfeld im Umgang mit dem Virus.“ Er hofft, dass viele weitere Studiobetreiber folgen werden und ebenfalls individuelle Trainingsmöglichkeiten im Freien für ihre Mitglieder einrichten.

Von OZ