PCR-Tests beim Pangea-Festival starteten mit Verspätung: „Es ist ein Chaos“

Ribnitz-Damgarten

Dass es ein ambitioniertes Vorhaben wird, war Pangea-Veranstalter Hans Jensen schon vorher klar, als die Planzahlen kaum erreicht wurden und das Pangea-Team selbst den beauftragten Dienstleister unterstützen musste. Festivalbesucher ohne den GGG-Status müssen sich für das Event zweimal einem PCR-Test unterziehen: Einmal vor der Anreise am 19. August im Rostocker IGA-Park, einmal in der Nacht von Freitag, 20. August, auf Samstag, 21. August auf dem Festival. Dazu hat die Firma „Mobile Health Care Logistics“ aus Gummersbach in Nordrhein-Westfalen mobile Teststrecken bereit gestellt – samt Testkits, Material, Personal und Logistik. Nachdem das Testing im IGA-Park Serverausfälle und lange Wartezeiten mit sich brachte, starteten die sogenannten Pooling-Tests am Freitagabend ebenfalls holperig.

Pooling-Tests am Freitag: PCR-Test-Chaos

„Es ist ein Chaos“, sagen die Besucherinnen Jette und Karina. Sie berichten, an zwei Festivaltagen an etliche Orte geschickt worden zu sein. Die Verknüpfung des ersten Testergebnisses mit ihrem Festivalarmband habe nicht geklappt. Es gab technische Probleme. Nun stehen sie am Freitagabend pünktlich um 18 Uhr am Eingang zum Festivalgelände, bereit für ihren zweiten PCR-Test. Leider ist kein Testzelt zu sehen. Erst zwei Stunden später erscheint das mobile Testzentrum.

In kurzer Zeit wurde dann ein PCR-Testzelt aufgebaut, Kabel verlegt, Computer installiert, Drucker bereitgestellt, Mitarbeiter in blaue Schutzanzüge gesteckt. PCR-Tests sind wesentlich komplexer als schnelle Antigen-Tests, weiß Mitbegründer und IT-Experte der Testfirma Bernd Nawrath. Den Ausfall der Technik am Donnerstag nennt Nawrath einen „Stau“, der „abgearbeitet“ werden musste. Mit seinem Team führe er bis zu 30.000 Tests auf dem Festival durch. Für die wesentlich komplexeren PCR-Tests wurde auf dem ehemaligen Flugplatz sogar ein Labor errichtet. Mit hochsensiblen medizinischen Geräten können hier 100 Einzelproben in kurzer Zeit ausgewertet werden. „Das ist ein enormer Vorteil gegenüber einer Pooling-Auswertung“, erklärt Nawrath. Tritt dort ein positiver Fall auf, müsse das gesamte Material noch einmal einzeln analysiert und die betroffene Probe herausgefiltert werden.

Um sicherzugehen, mussten alle Besucher mit einem PCR-Festival-Ticket einen zweiten Test am Freitagabend machen. Sie konnten gleich nach dem Test auf das Festivalgelände, die Auswertung erfolgte über Nacht. „Bei einem positiven Fall ist die betroffene Person nicht sofort infektiös“, erklärt Hans Jensen. Sie können durch die vielen Attraktionen und Stände, bei denen man sich mit seinem Armband eincheckt oder bezahlt, ausfindig gemacht werden.

Zwei positive Antigen-Tests gab’s beim Pangea-Festival

Bisher haben tausende Tests negative Ergebnisse geliefert, sodass Besucher das Festival antreten konnten. „In zwei Fällen war der Schnelltest allerdings positiv“, sagt Nawrath. Eine Situation, auf die die Veranstalter mit einem umfangreichen Konzept vorbereitet sein wollten. Sie isolierten die Personen und alle im Auto Mitreisenden umgehend. „Dann mussten alle noch einen PCR-Test machen und dieser war negativ“, erklärt Nawrath. In diesem zweistufigen Verfahren hatten die Besucher Glück, für sie war die Festivalreise nicht schon zu Ende. Die Geschichte zeige auch, dass Antigen-Tests nicht immer vollständig zuverlässig sind. „Ein PCR-Test bedeutet Sicherheit“, so Nawrath.

Von Lea-Marie Kenzler