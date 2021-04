Leonhard und Marlis Ehlen leben in Bäk in Schleswig-Holstein an der unmittelbaren Landesgrenze zu MV. Seit dem Einreiseverbot müssen sie ihren Alltag umkrempeln und auf vieles verzichten. In einem offenen Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig formuliert das Ehepaar seinen Missmut mit einigen herrschenden Corona-Regeln.