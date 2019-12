Rostock

Auf ihre Weihnachtsgeschenke warten die Menschen in MV derzeit länger als gewohnt – zumindest wenn sie im Internet bestellt haben. Derzeit werden allein in Neustrelitz, in der Zentrale des Branchenprimus DHL, zu Spitzenzeiten 400 000 Pakete pro Tag bearbeitet. Normal ist die Hälfe.

Doch der boomenden Online-Handel zum Fest hat Folgen: Die Zusteller kommen mit der Arbeit kaum noch hinterher, kritisiert die Gewerkschaft Verdi. Die großen Logistikunternehmen hätten sich beim Personal verkalkuliert. Allein in der Region Rostock würden jeden Tag Tausende Sendungen deshalb liegenbleiben, sagt Verdi-Fachmann Thomas Ebeling.

Um die Paket-Berge zu bewältigen, wurden im Paketzentrum in Neustrelitz zusätzliche Anlagen und Transportbänder auf- und überall zusätzliches Personal eingestellt. Alleine in Rostock seien statt der üblichen 80 Paketzusteller nun 120 unterwegs. Auch zusätzliche Fahrzeuge hat DHL bei renommierten Verleihern geordert.

Verzögerungen in der Paketzustellung

Zu Verzögerungen in der Zustellung kann es laut Post bei Briefen und Paketen vereinzelt dennoch kommen. Dies liege dann zum Teil an Stau auf deutschen Straßen, der Unerfahrenheit der neuen Kräfte, an Krankheitsfällen oder auch fest eingeplantem Personal, das innerhalb der zweiwöchigen Einarbeitung doch abspringt. „Aber generell gehen wir davon aus, weiterhin innerhalb von ein bis zwei Tagen liefern zu können“, sagt Post-Sprecher Jens-Uwe Hogardt.

Ein anderes Bild zeichnet Thomas Ebeling, Verdi-Gewerkschaftssekretär im Raum Rostock. Demnach melden ihm die Mitarbeiter aus Unternehmenskreisen und Gewerkschafts-Betriebsgruppen erhebliche Rückstände von ein bis zwei Tagesmengen. „Das liegt an einer fehlerhaften Personalplanung“, sagt Ebeling. So soll die DHL für die Wintermonate mit etwa fünf bis sieben Prozent Krankheitsausfällen kalkulieren. „In Wahrheit liegt die Quote im Moment aber bei 15 Prozent.“ Das Resultat: Die gesunden Mitarbeiter müssen mehr leisten. „Und das echte Weihnachtsgeschäft kommt jetzt ja erst noch.“

Hermes geht lokale Kooperationen ein

Auch Hermes rechnet für Mecklenburg-Vorpommern mit einem Anstieg der Sendungsmengen von rund 40 Prozent im Vergleich zu einem Monat wie August. Dabei kommen bei dem Zustelldienst fast alle der versendeten Pakete aus dem Online-Handel.

„In MV sind 20 Prozent mehr Mitarbeiter im Weihnachtsgeschäft tätig“, sagt Hermes-Sprecher Sebastian Kaltofen. Darüber hinaus ist Hermes Kooperationen mit anderen Firmen eingegangen.

Aufgrund dieser Untenehmensstruktur ist die Lage bei Hermes für die Beschäftigten laut Gewerkschaft aber noch prekärer als bei der Konkurrenz. „Subunternehmer versuchen die Mehrbelastung mit Verstößen gegen die Arbeitszeit auszugleichen. Statt der vertraglichen 30 Stunden arbeiten viele hier 40 bis 45 Stunden“, sagt Ebeling. Hermes würde bisher die Verantwortung dafür auf die Subunternehmer abwälzen. Der Verdi-Gerwerkschaftssekretär hofft, dass dies jedoch mit der Gesetzgebung zur Nachunternehmerhaftung bald vorbei ist. „Dann verantwortet der Hauptunternehmer solche Verstöße“, sagt Ebeling.

So erreicht ihr Paket pünktlich das Ziel Damit ihr privates Paket den Empfänger innerhalb Deutschlands rechtzeitig zum Heiligabend erreicht, empfiehlt die Post Briefe bis zum 21. Dezember und Pakete bis zum 20. Dezember um 18 Uhr einzuliefern. Die meisten Postfilialen haben am 24. und 31. Dezember bis 12 Uhr geöffnet. Bei Hermes gilt: Innerhalb Deutschlands müssen Päckchen und Pakete bis spätestens 20. Dezember, 12 Uhr, in einem der Paketshops eingereicht werden, um einen garantierten ersten Zustellversuch bis Heiligabend zu ermöglichen.

Erheblichen Einfluss auf die immer größer werdenden Volumen bei den Zustelldiensten hat der Online-Handel. „Der Anteil des Online-Handels am Gesamtumsatz zum Weihnachtsgeschäft beträgt in unserer Region zehn Prozent“, sagt Kay-Uwe Teetz, Geschäftsführer des Handelsverband Nord in Rostock. Dabei steigen die Zahlen weiter rapide an. „2018 lag der Anteil noch bei neun Prozent. Und er wird weiter steigen“, prophezeit Teetz.

Mehr als eine Milliarde Umsatz im Weihnachtsgeschäft

Im gesamten Bereich des Handelsverbands Nord – das umfasst die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein – werden in den Monaten November und Dezember 1,7 Milliarden Euro ausgegeben – das sind 200 000 Millionen Euro mehr als im Durchschnitt des restlichen Jahres. Allen stationären Händlern empfiehlt der Geschäftsführer des Handelsverbands sich online ansprechend und sichtbar aufzustellen, um sich gegen Versandhandelsriesen zu bewähren. „Und dann muss die Dienstleistung, so etwa die Beratung, überzeugen“, sagt Teetz.

Von Moritz Naumann