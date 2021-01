Rostock

Klingelt der Postmann in Rostocks Innenstadt bald nicht mehr zwei Mal – sondern kein Mal? Der wachsende Online-Handel wird für viele Stadtteile zunehmend zum Verkehrs- und Umweltproblem. „ DHL, UPS, Hermes und bald auch noch Amazon mit eigener Flotte: Der Lieferverkehr nimmt in der ganzen Stadt extrem zu“, sagt Kristin Schröder, Bürgerschaftsmitglied der Linken.

Sie will das ändern – und macht sich für ein Pilotprojekt in der City stark: Statt Pakete an jede Haustür zu liefern, sollen die Post-Unternehmen sie in „Mini-Depots“ am Rande der Innenstadt ablegen. Von dort könnten sich die Bürger ihre Pakete – ganz gleich, von welchem Paketdienst – selbst abholen. Rund um die Uhr.

Volle Straßen, lange Schlangen

„Natürlich wäre es auch uns das Liebste, wenn die Menschen schon bald wieder beim Händler an der Ecke einkaufen können. In den Geschäften in unserer Stadt“, sagt Linken-Politikerin Schröder. Doch: An der Flut von Paketen werde sich auch nach dem Lockdown wenig ändern. Der US-Riese Amazon will noch 2021 ein neues Zustellzentrum in Rostock eröffnen – um noch mehr und noch schneller die Kunden beliefern zu können.

Schröder ist zugleich Ortsbeiratsvorsitzende in der Südstadt – und von vielen Menschen auf die Schattenseiten des Paket-Booms angesprochen worden: „Jeder Lieferdienst ist mit eigenen Autos unterwegs, die wenigsten davon sind umweltfreundliche E-Fahrzeuge.“ Abgase, volle Straßen, zugeparkte Einfahrten.

Und das sind nur einige der Probleme: „In Rostock leben viele Menschen in Mehrfamilienhäusern. Wenn die Pakete zugestellt werden, sind viele Kunden noch bei der Arbeit.“ Also müssen die Empfänger ihre Waren doch selbst abholen – und warten: „Wir haben in der Südstadt nur eine Post-Filiale für 16 000 Einwohner. Da stehen die Menschen oft ewig in der Schlange ...“

Depots am Rande der City?

Die Linke fordert daher von der Stadt Lösungen für die Lieferprobleme – und eine davon könnten die so genannten „Mikro-Depots“ am Rande der Stadtteile sein. Dort liefern DHL und Co. die Pakete an. Die Zusteller schwärmen von dort aus nicht mit Autos, sondern klimafreundlich mit Lastenrädern aus. „In Dortmund wird das aktuell getestet“, sagt Kristin Schröder. Ziel der Ruhrgebietsstadt: wenig Emissionen. Vor allem gewerbliche Paketkunden sollen von den Depots aus beliefert werden – Geschäfte, Büros, Kanzleien.

Für die privaten Empfänger wäre aus Linken-Sicht noch ein anderer Weg denkbar: Die Mikro-Depots könnten zugleich zu einer Art „zentrale Ausgabestelle“ werden. Ähnlich wie an den Packstationen von DHL oder den „Lockern“ von Amazon, können die Kunden dort ihre Lieferungen rund um die Uhr abholen.

„Es macht wenig Sinn, wenn jeder Anbieter eine eigene Station dieser Art aufbaut“, sagt Schröder. Eine „Insel“ für alle Kunden und alle Lieferungen: „Ich bin schon oft darauf angesprochen worden, warum es nicht solche zentralen Lösungen gibt“, so Schröder.

Welche Lösung für welchen Stadtteil die beste ist – „darüber sollten die Ortsbeiräte entscheiden“, sagt sie. Wie die Kunden informiert werden, wenn etwas zum Abholen bereitliegt – noch offen.

DHL : „Für neue Ideen aufgeschlossen“

Der Branchen-Primus DHL gibt sich den Ideen gegenüber aufgeschlossen: „Eine Ausgabestelle für alle Anbieter? Warum nicht!“, sagt DHL-Sprecherin Maike Wintjen zu den Rostocker Ideen. Die Zustellung an Privathaushalte komplett einstellen – nein, das komme nicht infrage: „Wir sehen auch in unseren Packstationen ein Zusatzangebot – zum Beispiel für jene, die zu unseren Zustellzeiten nicht zu Hause sind.“

Auch zentralen Depots stehe das Unternehmen, das in der Vorweihnachtszeit nach eigenen Angaben pro Tag elf Millionen Pakete bundesweit zugestellt hat, offen gegenüber: „Solche Überlegungen gibt es in einigen Städten.“ Nur: „Jede Lieferung per Lastenrad zuzustellen, wird nicht möglich sein.“

Stadt: Lastenräder wollte keiner

Das zuständige Amt für Mobilität sieht in dem wachsenden Online-Geschäft ebenfalls ein Problem. Zahlen, wie viele Pakete jedes Jahr in Rostock ausgeliefert werden, gibt es nicht – jedenfalls nicht in der Stadtverwaltung. Aber: Die Paketdienste würden „häufig Verkehrsregeln“ missachten. „Es gibt kaum noch Bereiche, wo nicht gehalten und entladen wird“, so Amtsleiter Stefan Krause. Sogar auf Grünflächen würden die gelben, weiß-blauen oder braunen Autos parken.

Auch das Rathaus habe sich bereits mit Mikro-Depots und Lastenrädern befasst. Eineinhalb Jahre lang sei ein Modellversuch vorbereitet worden, doch die Paketdienste wollten am Ende nicht.

Zentrale Ausgabe-Stationen für Pakete halten aber auch die Verantwortlichen für sinnvoll: „Das wäre im Interesse der Verbraucher“, so Krause. Mit der Deutschen Post – dem Mutterkonzern von DHL – sei die Stadt bereits im Gespräch. Vorstellbar sei etwa, die Ausgabestellen an den neuen „Mobilitätspunkten“ einzurichten, an denen sich Kunden gleich noch ein Fahrrad oder E-Bike für den Transport nach Hause leihen können.

Das sagen Rostocker zu dem Vorschlag

Tom (30) ging gerade mit seiner Hündin Taja am Rostocker Hafen spazieren. „Ich habe grundsätzlich kein Problem damit, meine Pakete irgendwo abzuholen. Das wird die Post sicher etwas entlasten und die Straßen werden dadurch ein bisschen leerer. Ich selber habe auch ein Auto und bin auch darauf angewiesen, obwohl ich in der Innenstadt wohne. Für Menschen ohne Auto finde ich dabei eine gute öffentliche Anbindung sehr wichtig. Für manche, die zum Beispiel in irgendeiner Hinsicht beeinträchtigt sind, ist das sonst schwierig, Grundsätzlich bin ich aber dafür. Ich selbst bestelle nur im Internet, wenn ich hier vor Ort nicht das finde, was ich suche. In den Laden zu gehen ist aufgrund der pandemischen Lage natürlich auch nicht möglich, aber ansonsten bin ich eher ein Freund davon vor Ort zu gucken.“ Quelle: Vanessa Weindok

Josephine Ullrich (37) wohnt in der Altstadt. „Ich habe ein kleines Kind und bin darauf angewiesen, dass die Pakete gebracht werden. Ich wohne im fünften Stock und habe kein Auto, also ich brauch das wirklich. Alles was man so in der Innenstadt kaufen kann, das kaufe ich auch hier. Ich brauche auch jemanden. der mir Bestellungen hoch trägt. Ich bin alleinerziehend und habe ein Baby, dann noch irgendetwas abzuholen, das ist völlig illusorisch. Zu dem Umweltaspekt kann ich sagen, diese Strategie ist für Leute mit Auto, die zur Post fahren und alles abholen können, aber dann haben wir nur noch mehr Verkehr in der Innenstadt. Hier gibt es schon Demonstrationen von Leuten, die wollen, dass hier Häuser abgerissen werden, um ein Parkhaus zu bauen. Umweltfreundlicher ist das nicht. Zumindest nicht, wenn wir eine Innenstadt wollen, in der weniger Autos fahren.“ Quelle: Vanessa Weindok

Robert Gottschall (28), hatte bei unserem Treffen gerade seine letzte Prüfung an der HMT, zieht jetzt nach Bremen, hat aber jahrelang in der Rostocker Innenstadt gewohnt. „Der Umwelt zuliebe ist das ein guter Anfang. Ich finde es wahnsinnig, dass jeder einzelne Paketdienst seinen eigenen Lkw hat. In Norwegen und in Schweden haben sie die Müllabfuhr mit dem Paketdienst kombiniert. Das macht Sinn, weil der Müll muss aus der Stadt raus und die Pakete in die Stadt rein. So gab es fast keine weiteren Emissionen. Das finde ich cool. Ich glaube da gibt es viele Möglichkeiten, um das System generell noch zu verbessern. Ich versuche schon die regionalen Läden zu unterstützen und hole mir meine Einkäufe selbst im Laden ab. Man geht ja mal spazieren und kann das dann verbinden, aber klar bestellt man auch mal was.“ Quelle: Vanessa Weindok

Von Andreas Meyer