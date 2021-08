Pütnitz

2021 konnten endlich wieder Festivals in MV stattfinden. Auch das beliebte Pangea-Festival in Pütnitz. Endlich wieder gemeinsam Lachen, Tanzen, Campen, Feiern und kreativ sein! Die OZ hat die schönsten Momente des Festivals in einer Bildergalerie zusammengefasst.

Für viele Besucher und Besucherinnen war das Festival unvergesslich und eine willkommene Abwechslung in einer Zeit, die immer noch durch die Pandemie geprägt ist. Der Veranstalter hatte ein umfangreiches Hygienekonzept vorgelegt.

Zur Galerie Vom 19. bis zum 22. August 2021 konnte endlich wieder getanzt und zusammen gefeiert werden. Rund 14 000 Menschen haben sich beim Pangea-Festival in Pütnitz am Wochenende mitreißen lassen. Das sind die schönsten Fotos.

Von Kreativworkshops über Yoga und Konzerte bis hin zu Spielspaß für die jüngsten Besucher: Das Pangea will allen etwas bieten. Hier gibt es den Ticker zum Festival zum Nachlesen: Liveticker zum Pangea-Festival 2021

Von OZ