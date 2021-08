Pangea, Forstrock und Fusion-Ersatz: Diese Festivals sind in diesem Sommer in MV noch geplant

Rostock

Die Entscheidung hätte kurzfristiger kaum kommen können – das erste der drei „Plan:et C“-Festivalwochenenden darf stattfinden. Vom 20. bis zum 22. August werden 10 000 Besucher in Lärz erwartet. „Die Freude ist natürlich groß, zumal der Aufbau für die Veranstaltung schon in den letzten Zügen ist und schon alle am Start sind. Das ist schon ungewöhnlich, wenn man fünf Tage vor dem Start immer noch auf die schriftliche Genehmigung wartet“, sagt Martin Eulenhaupt, Vorstand vom Verein Kulturkosmos Müritz. Mündlich sei die Zusage jedoch schon angekündigt worden.

Alternative zur „Fusion“

Damit haben die Veranstalter des alternativen Fusion-Festivals, zu dem bis zur Corona-Pandemie etwa 70 000 Besucher meist Ende Juni kamen, eine kleine Alternative gefunden. Das Festival ist 2020 und 2021 ausgefallen, die 30 000 Tickets für alle drei „Plan:et C“-Wochenenden waren schnell ausverkauft. Im Preis enthalten sind auch die Kosten für den PCR-Test, der für alle Besucher bei Anreise fällig wird. Dafür haben die Veranstalter ein eigenes Labor aufgebaut. Eulenhaupt hofft, dass auch die anderen beiden Festival-Wochenenden stattfinden können. „Die nächste Veranstaltung ist ja schon eine Woche später, da muss die Entscheidung direkt auf den Fuß folgen“, sagt er. „Wir rechnen damit, dass das klappt.“ Die dritte Ausgabe des Fusion-Ersatzes ist für den 17. bis 19. September geplant.

Kein „Airbeat“, dafür „Indian Spirit“

Die Vorfreude ist auch bei „Music Egger“ groß. Zwar wurde das Elektromusik-Festival „Airbeat One“ in Neustadt-Glewe abgesagt – dem Veranstalter war die unklare Situation aus Kostengründen zu unsicher – das „Indian Spirit“-Festival hat hingegen bereits eine Genehmigung erhalten und wird vom 26. bis 30. August in Eldena bei Ludwigslust stattfinden. Bei der Veranstaltung sind 15 000 Teilnehmer zugelassen. Dabei werden Mitarbeiter, DJs, Ordner mitgezählt, so dass etwa 14 500 Besucher zeitgleich vor Ort sein dürfen. Für Nicht-Genesene oder Ungeimpfte werden zwei PCR-Tests erforderlich: Einer bereits vor der Anreise, einer direkt am ersten Veranstaltungstag. Hierfür richten die Veranstalter auf dem Campinggelände ein Testzentrum ein – ein Test kostet 25 Euro.

Die Nachweise über eine vollständige Impfung, Genesung oder der Vorab-PCR-Test müssen zuvor ins Einlasssystem hochgeladen werden. Auch Tagesgäste soll es geben. Die Eingänge seien so angepasst worden, dass auch Tagestickets im Vorverkauf angeboten werden.

„Pangea“ – Wegweisend für andere Festivals

Für das „About you Pangea“-Festival auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten wird es hingegen keine Tagestickets geben, sondern lediglich für die gesamte Veranstaltung, die vom kommenden Donnerstag bis Sonntag stattfindet. „Tagestickets sind im Konzept nicht vorgesehen“, bestätigt Hans Jensen. Der Geschäftsführer der Supreme GmbH aus Rostock ist der Erfinder des Pangea-Festivals, das zum achten Mal stattfindet und in diesem Jahr richtungsweisend für die gesamte Branche sein soll. Mit Unterstützung von Bund und Land und unter Begleitung von Experten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus), des Gesundheitsamtes des Landkreises und der Universität Portsmouth (Großbritannien) soll das Pangea-Festival eine „Blaupause“ für die Organisation und Veranstaltung von Festivals unter pandemischen Bedingungen werden – unter anderem wurde ein engmaschiges Testsystem und Hygienekonzept erarbeitet. Die Experten werten die gesammelten Daten hinterher aus.

Die Supreme GmbH richtet neben dem „Pangea“ noch ein weiteres Festival aus – das Event, das mit 1000 Besuchern wesentlich kleiner ist, ist das Zuparken-Festival. Die 15. Ausgabe ist vom 16. bis 19. September am Kägsdorfer Strand geplant. „Die genauen Vorgaben sind noch nicht klar. Ich gehe davon aus, dass wir jeden Tag Antigen-Schnelltests machen werden“, so Jensen.

Lesen Sie auch „Man kann die Energie spüren“: So haben Álvaro Soler und seine Fans das Konzert in Rostock erlebt

Entscheidung für das „Immergut“-Festival

Ein Mix aus Indie, Rock, Pop und Electronic ist das „Immergut“-Festival bei Neustrelitz. Die Veranstaltung soll in diesem Jahr vom 26. bis zum 28. August wieder stattfinden. „Es gibt mittlerweile eine finale Entscheidung zur Durchführung des Immergut Festivals 2021“, sagt Sprecherin Stefanie Rogoll am Dienstagmorgen. Was das genau bedeute wollen die Veranstalter später am Tag bekanntgeben.

Das Hygienekonzept, das den verantwortlichen Behörden, der Stadt Neustrelitz sowie dem Gesundheitsamt, vorgelegt worden war, beinhaltet bisher unter anderem einen Anreisetest für alle Besucher. Der Antigen-Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein. Noch nicht vollständig Geimpfte oder Genese müssen vor Ort einen zusätzlichen Antigen-Schnelltest von medizinischem Personal durchführen lassen. Zudem soll eine erneute Antigen-Schnelltestung am Festivalsamstag für alle Nichtgeimpften und Nichtgenesenen vor Ort stattfinden, erst dann ist eine Teilnahme am „Immergut“-Sonnabend möglich.

Alternative für „Jamel rockt den Förster“

Gute Nachrichten gibt es auch für „Jamel rockt den Förster“. Die Organisatoren des Festivals gegen Fremdenhass in Jamel bei Wismar hoffen trotz Corona-Krise darauf, dass das Festival in diesem Jahr wieder stattfinden kann – allerdings in kleinerem Rahmen. Sie sei optimistisch, sagte Organisatorin Birgit Lohmeyer. „Wenn wir das nicht wären, könnten wir das nicht machen.“ Am 17. und 18. September sind Konzerte von nur jeweils zwei Künstlern oder Bands geplant. Wer das sein wird, würden die Besucher – wie in jedem Jahr – erst erfahren, wenn sie vor der Bühne stehen. Für die beiden Tage soll es Tickets für jeweils 300 – je nach Inzidenzlage maximal 1000 – Menschen geben. Diese sollen jeweils für einen Tag gelten. Übernachtungen auf dem Gelände soll es nicht geben. Besucher müssen geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sein.

Von Katharina Ahlers