Papendorf

Erntestart in MV: Die Gerste kommt vom Feld. Es ist sieben Uhr morgens und Steven Hirschberg, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Papendorf, und seine zwölf Mitarbeiter und drei Azubis beginnen den Tag. Sie bewirtschaften rund 1350 Hektar um Sildemow (Kreis Rostock). „Ich bin froh, dass wir heute schönes Wetter haben“, sagt Hirschberg. Es scheint ein guter Erntetag zu werden.

Am Morgen erfolgt eine Arbeitsbesprechung, im Anschluss werden die Maschinen gereinigt und funktionsfähig gemacht. Während der Erntezeit gibt es ein frühes Mittagessen um 11 Uhr, dann geht es mit den Landmaschinen auf das Feld. Ab jetzt haben die Mähdrescherfahrer keine Pause mehr.

Mähdrescherfahrer arbeiten bis 21.30 Uhr durch

Bis die Sonne gegen 21.30 Uhr untergeht, wird gedroschen. „Und das ist noch kurz“, erzählt der gelernte Landwirt, „bei der Weizenernte wird bis in die Nacht gearbeitet.“ Und am nächsten Tag erscheinen die Mitarbeiter wieder pünktlich zur Arbeit.

Nach einiger Zeit auf dem Feld leuchtet die Leuchte des Mähdreschers, die auf dem Dach der Kabine befestigt ist. Sie signalisiert, dass die Maschine zu 70 Prozent beladen ist und demnächst geleert werden muss. Die Abfahrer können dies sehen und kommen herangefahren. Mit einer eingebauten Kamera kann Mähdrescherfahrer Christoph Roscher sehen, wie der Überladewagen mit dem gedroschenen Getreide befüllt wird.

Das Fahrzeug macht sich auf den Weg zum Lager. Kurz darauf greift Roscher zum Telefon. „Da liegt was auf der Kante, pass auf, dass nichts auf die Straße fällt“, informiert er den Traktorfahrer über Funk, da er gesehen hat, dass an der Ecke des Fahrzeuges Getreide herunterfallen könnte.

„Die Zeit hier drauf ist kurzweilig“

Die Landmaschinen des Betriebs kosten fast alle um die 400 000 Euro und sind maximal komfortabel ausgestattet. In der Kabine ist es klimatisiert, es gibt ein Radio und die Getränke werden auch gekühlt. Seit fünf Jahren ist Christoph Roscher mit dem Mähdrescher auf den Feldern um Sildemow ( Landkreis Rostock) unterwegs und kann sich keinen anderen Job mehr vorstellen. An die Arbeitszeiten während der Ernte hat er sich gewöhnt. „Die Zeit hier drauf ist kurzweilig“, findet er.

Der Job erfordert ständige Konzentration

Bei seiner Arbeit sieht der 47-Jährige des Öfteren auch Waldbewohner, die sich ins Feld verirrt haben. „Vorhin war ein Fuchs ganz in der Nähe“, erzählt er während der Fahrt. Am Tag zuvor hat er Rehkitze gesehen. Daher erfordert seine Arbeit auch ständige Konzentration, denn natürlich sollen keine Tiere zu Schaden kommen. Vor der Ernte wird ein Jäger mit dem Hund durch die Felder geschickt, um nach Wild zu suchen. „Die Landmaschinen machen außerdem extremen Krach, das sollte die Tiere eigentlich schon verschrecken“, sagt Roscher.

Mähdrescherfahrer Christoph Roscher (47) fährt seit fünf Jahren die Landmaschine und kann sich nichts anderes mehr vorstellen. Quelle: Gina Henning

Mit einer Geschwindigkeit von drei bis fünf Kilometern pro Stunde und einer Arbeitsbreite von 9,5 Metern schaffen die zwei eingesetzten Drescherfahrer des Betriebes etwa 50 Hektar am Tag. Roscher und sein Kollege wollen am Sonnabend die Gerstenernte beenden. Dann folgt eine Pause, da der Raps, der als Nächstes geerntet wird, noch nicht reif ist.

„Es ist höchste Zeit, dass wir eine normale Ernte einfahren“

Steven Hirschberg begleitet und kontrolliert den Prozess. Mit seinem Auto führt er die Mähdrescher zum Feld und am Abend wieder zurück, denn ein Begleitfahrzeug ist Pflicht. „Es ist auch schön, mal eine halbe Stunde den Mähdreschern beim Fahren zuzuschauen, da sieht man dann den Lohn für die Arbeit des ganzen Jahres“, sagt der 31-Jährige. Im Pflanzenanbau gebe es nur einmal im Jahr Ertrag und das Geld müsse dann für die nächste Zeit reichen. „Vielleicht haben die Menschen durch die Corona-Krise dafür jetzt mehr Verständnis“, denkt der Vorstandsvorsitzende der Agrargesellschaft.

Nachdem 2018 ein sehr trockenes und schlechtes Erntejahr war, läuft es in diesem Jahr für die Papendorfer Agrargenossenschaft wieder besser. Vor zwei Jahren gab es nur halb so viel Ertrag. „Es ist höchste Zeit, dass wir eine normale Ernte einfahren“, meint er. Jedoch könne Hirschberg nicht für ganz Mecklenburg-Vorpommern sprechen, denn es gibt starke regionale Unterschiede. Während es in Stralsund regnet, könne es an der Müritz viel zu trocken sein.

Der Verkaufspreis des Getreides ist vom Weltmarkt abhängig. Hirschberg liest daher regelmäßig Börsenberichte für Getreide und versucht, den besten Durchschnittspreis zu erzielen. Daneben hält der Betrieb 200 Mutterkühe. Die Kühe dienen zur Mast oder zur Zucht. Dafür ist die Ernte ebenfalls wichtig, denn die Tiere müssen auch im Winter versorgt werden.

Von Gina Henning