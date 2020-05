Rostock/Grevesmühlen

Die Entsorgung von Altpapier in der Blauen Tonne kostet in Nordwestmecklenburg für Privathaushalte künftig Geld. Das Unternehmen GER Umweltschutz GmbH kündigte an, zum 1. Juli ein monatliches Entgelt von 2,50 Euro für eine kleine und von 3,76 Euro für eine große Tonne zu erheben. Davor war die Abholung für Privatkunden 15 Jahre lang kostenlos.

Als Grund für das Entgelt nennt GER die in den vergangenen Jahren deutlich gesunkenen Preise, die mit Altpapier zu erzielen seien. Allerdings hat sich wegen der Corona-Krise der Altpapierpreis im April nahezu verdoppelt. Der Städte- und Gemeindetag MV kritisiert daher den Schritt. In anderen Kreisen und Städten in MV sind bislang keine Preiserhöhungen für Altpapier bekannt.

Viel Verpackungsmüll

Der Umweltreferent des Städte- und Gemeindetages, Arp Fittschen, hat selbst erst am Dienstag von der Einführung des Entgelts erfahren. Er wohnt in Nordwestmecklenburg und erhielt einen entsprechenden Brief von GER: „Ich kann das nicht nachvollziehen. Selbst wenn der Preis für Altpapier gesunken ist, lässt sich damit noch Geld verdienen.“ Das gelte erst recht nach der jüngsten Preiserholung.

Fittschen stört auch die Berechnungsgrundlage für das Entgelt. GER erklärt, dass der Verpackungsanteil weiterhin kostenfrei bleiben soll, da er bereits über die Abgaben für den Grünen Punkt abgegolten wird. Diesen Anteil gibt GER mit 30 Prozent an. „Der Anteil dürfte bei jedem Haushalt extrem unterschiedlich ausfallen“, wendet Fittschen ein. In einem Haushalt, in dem keine Zeitungen oder Zeitschriften abonniert sind, würden die Verpackungen deutlich überwiegen.

Keine Tonnen-Pflicht

Der Umweltreferent geht davon aus, dass sich GER mit dem Entgelt keinen Gefallen getan hat: „Man muss ja in Nordwestmecklenburg keine Blaue Tonne nutzen, man kann Papier auch in öffentlichen Sammelcontainern entsorgen.“ Diese werden im Kreis unter anderem auch von den GER-Konkurrenten Alba und Veolia betrieben.

Die Entsorgung von Altpapier ist in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt in MV unterschiedlich geregelt. In der Hansestadt Rostock etwa zahlen die Bürger bereits einen kleinen Betrag im Rahmen ihrer Grundgebühr. Es sei nicht beabsichtigt, diesen zu erhöhen, teilte das städtische Unternehmen Stadtentsorgung Rostock mit.

Dauerhaft kostenfrei

Im Kreis Vorpommern-Rügen sind, wie in Nordwestmecklenburg, private Unternehmen beauftragt: im Norden des Kreises die Nehlsen AG, im Süden Veolia. „Wir haben mit beiden Unternehmen eine Vereinbarung getroffen, wonach die Abholung für Privathaushalte kostenfrei zu erfolgen hat“, sagt Torsten Ewert, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft. Bei einem sehr hohen Altpapierpreis würde der Kreis sogar an den Erlösen beteiligt. Von diesem sei man allerdings noch weit entfernt, so Ewert.

Am Dienstag lag der Preis für sortiertes gemischtes Altpapier im sogenannten PIX-Index bei 48,42 Euro pro Tonne. Das waren 23,17 Euro mehr als noch einen Monat zuvor, allerdings immer noch 1,64 Euro weniger als zu Jahresbeginn. Der jüngste Anstieg geht Marktbeobachtern zufolge vor allem auf die Verknappung des Angebots infolge der Corona-Beschränkungen zurück. Dadurch ging die Menge des Altpapiers um bis zu 50 Prozent zurück.

Langfristige Verträge mit Abnehmern

Laut Claudius Martinetz, Geschäftsführer von GER in Grevesmühlen, konnte sein Unternehmen davon jedoch nicht profitieren: „Zum einen haben wir längerfristige Verträge mit unseren Abnehmern.“ Zum anderen sei selbst diese Preissteigerung nicht ausreichend, um die Blauen Tonnen in Nordwestmecklenburg kostendeckend zu leeren. „Der Grund, weshalb wir ab Juli Geld nehmen müssen, hängt einfach mit der Entwicklung der vergangenen Jahre zusammen. Wenn wir nicht bereits im vergangenen Jahr die Leerung für gewerbliche Kunden kostenpflichtig gemacht hätten, hätten wir diesen Schritt schon viel früher gehen müssen.“

Dennoch betont der Geschäftsführer, dass die Marktentwicklung auch künftig eine entscheidende Rolle spielen werde. „Sobald sich die Preise dauerhaft in die andere Richtung entwickeln, spricht nichts dagegen, die Blaue Tonne für weniger Geld oder irgendwann auch wieder kostenlos anzubieten.“

Von Axel Büssem und Michael Prochnow