Parchim: Aggressiver Mann bedroht Passanten mit Astsäge in der Innenstadt

Parchim

Ein Mann hat am Samstag in Parchim mit einer Säge mehrere Menschen bedroht. Wie die Polizei mitteilte, war der 38-Jährige am Nachmittag mit dem spitzen Werkzeug – eine Handastsäge – in der Innenstadt unterwegs. Er brüllte dabei laut umher und drohte vorbeilaufenden Passanten. Einige von ihnen alarmierten die Polizei. Zunächst waren Zeugen davon ausgegangen, dass es sich um ein langes Messer handelt.

Als die Beamten den Mann kurz darauf stellten, ignorierte er mehrfach die Aufforderung, die Säge fallen zu lassen. Erst als die Polizisten drohten, Reizgas einzusetzen, gab er nach und ließ das Werkzeug los. Die Beamten überwältigten ihn und brachten ihn in Handfesseln ins Gewahrsam.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Gegen den Mann wurde Anzeige wegen Bedrohung erstattet. Er ist polizeibekannt.

