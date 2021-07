Parchim: Einfamilienhaus nach Brand unbewohnbar

Parchim

Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr geriet das Obergeschoss eines Einfamilienhauses in der Parchimer Invalidenstraße in Brand. Als Brandursache vermuten die Einsatzkräfte angebranntes Essen auf dem Herd. Die freiwillige Feuerwehr Parchim konnte den Brand aber unter Kontrolle bringen.

Die über 70-jährigen Bewohner des Hauses wurden mit Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Das Haus ist aufgrund des Brandes und der notwendigen Löscharbeiten nicht mehr bewohnbar.

Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundertausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen.

Von RND/ots