Mehrere Haushalte, kein Abstand und keine Maske: Die Polizei musste am Wochenende zwei Corona-Partys in Parchim und Wittenburg (Landkreis-Ludwigslust) auflösen, weil sich auf diesen nicht an die geltenden Bestimmungen gehalten worden ist. Gegen die Feiernden wurden Anzeigen erstattet.