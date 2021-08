Verkehr - Park & Ride in Rostock: So wird das Parken am Stadtrand angenommen

33 000 Pendler fahren täglich nach Rostock – nach Vorstellung der Hansestadt sollen so viele wie möglich am Stadtrand parken. Derzeit wird ein Konzept erarbeitet, Park & Ride attraktiver zu gestalten. Wer die Flächen jetzt schon nutzt und wo die Vorteile liegen.