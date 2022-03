Partei für „ganz Junge“ und „ganz Alte“: Wie Die Linke in MV den Fall in die Bedeutungslosigkeit verhindern will

Rostock

Die erste Gratulantin war „meine Mama“. Vanessa Müller lächelt. Am Sonnabend haben Mitglieder der Partei Die Linke die Studentin zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Eine 21-Jährige. Ein Neuanfang. Ihre Mutter habe sofort nach der Wahl am Handy gratuliert.

Jetzt soll Müller mehr als 3000 Mitglieder führen. Sie hat vor den Delegierten einen souveränen Auftritt, erzählt, wie sie ihre Partie für Jüngere attraktiver machen wolle. Durch Social Media oder eine Mitglieder-Kampagne. „Wir müssen die Menschen ernst nehmen.“ Nicht reden, sondern machen – das ist ihre Botschaft. Ein Balanceakt, das Establishment nicht vor den Kopf zu stoßen, aber den Fall der Partei in die Bedeutungslosigkeit zu verhindern.

Müller: „Es darf kein weiter so geben“

Müller bilanziert die jüngsten Wahlergebnisse, die schlechtesten seit 1990. Die Linke sei viel zu wenig wahrnehmbar. „Es darf kein weiter so geben.“ Sie kokettiert mit ihrer Jugendlichkeit. Ein Versprecher verfehlt nicht seine Wirkung. An Linken-Urgestein Dietmar Bartsch gerichtet, erklärt sie: Es brauche neue Spitzenleute, „die nicht komplett betriebsblind sind. Es braucht frischen Wind. Dafür bin ich da“.

Kommentar zum Thema: MV-Linke auf der Suche nach der eigenen Relevanz

Das sitzt. Mitglieder klatschen, andere blicken kritisch. Müller bekommt 56 Ja-, 21 Nein-Stimmen. Die Partei stellt ihr einen alten Hasen im Spitzen-Duo an die Seite. Peter Ritter (62) aus Stavenhagen, von 2001 bis 2009 schon einmal Parteichef, setzt sich mit 46 zu 36 Stimmen knapp gegen Konkurrent Torsten Skott (48) aus Schwerin durch. Dabei muss er gar nicht im Saal sein. Ein Trauerfall habe ihn abgehalten, nach Rostock zu kommen.

„Wir haben uns von den Bürgern entfernt“

Skott, ein EU-Rentner, der von Grundsicherung lebt, beschreibt seine Absicht, die Partei zu ändern. „Wir haben uns von den Bürgern entfernt“, sagt er. Er würde gern mehr tun für die Abgehängten in der Gesellschaft. Neue stellvertretende Landeschefs der Linken sind Judith Keller (Nordwestmecklenburg), Hennis Herbst (Greifswald) und Horst Krumpen (Wismar). Skott wird auch dies nicht.

Der Vorstoß der Jungen geht weiter. Die linke Jugend fordert mehr Beteiligung der Parteibasis: „Wir wollen ernst genommen werden“, sagt Philipp Leist aus Rostock. Kleine Revolution in der Rostocker Stadthalle.

Die Linke zeigt sich als Partei auf der Suche. Nach Themen, Akzeptanz, Einigkeit, neuen Mitgliedern. Die scheidenden Landeschefs Wenke Brüdgam und Torsten Koplin räumen eine schlechte Bilanz ein. Simone Oldenburg, seit Herbst Vize-Ministerpräsidentin, preist dagegen die Erfolge ihrer Partei in der Landesregierung. Beispiele: Schulen, Regenbogenfahnen vor Rathäusern, der 8. März als Feiertag. „Es macht einen Unterschied, wer regiert.“

Ziele: Gerechtigkeit, Frieden, bezahlbares Leben

Es habe „handwerkliche Fehler“ gegeben, so Dietmar Bartsch, Bundestagsabgeordneter aus Prerow. So hätte sich die Partei vor den Bundestagswahl nicht auf Rot-Rot-Grün festlegen dürfen. Immer wieder ist der parteiinterne Streit Thema. „Parteien, die zerstritten sind, werden nicht gewählt“, so Bartsch. Wiederholt malt er das Gespenst einer scheiternden Partei an die Wand. Die Linke sollte sich auf Kernthemen fokussieren: „Gerechtigkeit, Frieden, bezahlbares Leben.“

Die Invasion Russlands in der Ukraine erschüttert die Partei. „Dieser Krieg ist ein schreckliches Verbrechen“, sagt Eva-Maria Kröger aus Rostock. „Wie konnten wir nur in diese Zeit geraten?“ Einstimmig beschließt die Partei einen Antrag, der den russischen Angriff ächtet. Selbstkritik zur früheren Zustimmung für die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 – Fehlanzeige. Russland sollte nicht dauerhaft isoliert werden.

Eckart Kreitlow (Ribnitz-Damgarten) sieht auch eine Verantwortung für die Krise beim Militär-Bündnis NATO. Zudem habe sich die EU mit ihrer Sanktionspolitik „ins eigene Knie geschossen“.

Von einem „Schock“ spricht Amira Mohamed Ali, Fraktionschefin der Linken im Bundestag, über den Krieg. Die Partei müsse sich jetzt als Friedenspartei stärker positionieren. „Als Stimme des Friedens.“ Aufrüstung und Waffenlieferungen seien die falsche Antwort, das im Bundestag bejubelte 100-Milliarden-Paket für die Bundeswehr. „Ich war schockiert über die Kriegsbesoffenheit der Abgeordneten.“

Politologe fehlen Inhalte und Analyse

Prof. Wolfgang Muno, Politikwissenschaftler der Universität Rostock, verfolgt den Parteitag mit. Sein Fazit: „Pathos, Floskeln, wenig Inhalt.“ Er habe viele Fragen, aber keine Antworten zu Problemen gehört. Es fehle vor allem eine Analyse zu den schlechten Wahlergebnissen.

Kuriosum: Muno, Experte für Regionalpolitik in MV, ist an der Uni Rostock Dozent der neuen Linken-Chefin Vanessa Müller. Er lobt die 21-Jährige als Studentin. Ihre Wahl und die Peter Ritters schätzt er so ein: Die Partei bediene die Schichten, die sie vorwiegend gewählt haben – die „ganz Jungen“ und die „ganz Alten“ mit DDR-Bezug. Es werde sich zeigen, ob das die Linke vor dem Absturz bewahrt.

Vanessa Müller will weiter Politik- und Kommunikationswissenschaften studieren, parallel eine Partei führen und durch das Land tingeln. Wie? „Ich bin gut organisiert“, sagt sie. „Ein großer Fan von Wochenplänen.“

Von Frank Pubantz