Parteiausschluss für Sahra Wagenknecht? Linke in MV zofft sich 

Rostock

Krach bei den Linken in MV: Beim Parteitag in Rostock hat es am Sonnabend einen handfesten Streit um den in Nordrhein-Westfalen beantragten Ausschluss von Sahra Wagenknecht gegeben. Wagenknecht, einstige Vordenkerin der Linken, steht wegen Äußerungen auch gegenüber ihrer eigenen Partei in einem neuen Buch in der Kritik. Sie ist Spitzenkandidatin der Linken in NRW zur Bundestagswahl und beklagt „Selbstgerechtigkeit und Intoleranz“ in Teilen der Partei.

Dietmar Bartsch, Linken-Fraktionschef im Bundestag, kritisiert scharf Bemühungen, Wagenknecht auszuschließen. Das sei 100 Tage vor der Wahl schädlich für die Partei. „Wir gefährden mehr als ein halbes oder ein Prozent.“ Die Linke solle sich stattdessen auf Inhalt konzentrieren. Jan-Ole Rieck aus Rostock sieht das anders. Er nennt Wagenknechts eine „Linksnationalistin“. Buhrufe im Saal.

Ritter: Debatte ist „sowas von SED“

Peter Ritter, Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken im Landtag, nennt das Thema Parteiausschluss „sowas von SED“. Ritter: „Leute aus meiner Partei zu schmeißen, das hatten wir mal. Sowas mache ich nicht mehr mit.“ Die Linke stehe für Meinungsvielfalt.

Barbara Borchardt, Parchim, mahnt: „Wir sind gerade dabei, das Vertrauen vieler Menschen volle Kanne gegen den Baum zu fahren.“ Sie vermisse „Leidenschaft und Herz“ der Partei im Kampf für soziale Gerechtigkeit und Kapitalismus-Kritik. Daher stimme sie nicht für das Wahlprogramm.

Von Frank Pubantz