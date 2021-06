Wismar

Über 30 Grad in der Wismarer Markthalle, Mitglieder der SPD MV müssen viel trinken. So hitzig wie die Umgebungstemperatur ist die Debatte nicht. Die SPD will Geschlossenheit nach außen zeigen. Die Wahl des Spitzenpersonals erfolgt zur Landtagswahl ohne Gegenkandidaten. Parteichefin Manuela Schwesig schwört die Partei ein, redet 70 Minuten; 96,4 Prozent Zustimmung, Platz eins. Platz zwei bis 40 der Landesliste werden im Eiltempo durchgewunken.

Einer fällt durch. Nils Saemann, Landtagsabgeordneter aus Teterow, erhält weniger Ja-, als Nein-Stimmen. SPD-Landesvize Christian Pegel hat mit 97,6 Prozent die höchste Zustimmung, Landtagspräsidentin Birgit Hesse dagegen nicht mal 80 Prozent. Ziel der SPD sei ohnehin, wieder möglichst viele Direktmandate zu gewinnen, so Schwesig.

SPD-Kandidaten-Listen SPD-Landesliste zur Landtagswahl: 1. Manuela Schwesig, 2. Christian Pegel, 3. Birgit Hesse, 4. Till Backhaus, 5. Stefanie Drese, 6. Thomas Krüger, 7. Bettina Martin, 8. Julian Barlen, 9. Martina Tegtmeier, 10. Patrick Dahlemann, 11. Nadine Julitz, 12. Jochen Schulte, 13. Elisabeth Aßmann, 14. Philipp da Cunha, 15. Mandy Pfeiffer. SPD-Landesliste zur Bundestagswahl: 1. Frank Junge, 2. Anna Kassautzki

Kontrovers geht es in der Debatte zum „Regierungsprogramm“ zu, über 180 Änderungsanträge liegen vor. Im „Regierungsprogramm“ stehen bessere Kita-Betreuung, ein Senioren-Ticket im landesweiten Nahverkehr, Klimaneutralität ab 2040, fünf Millionen neue Bäume, Wirtschaftsansiedlungen im Bereich erneuerbarer Energien und vieles mehr. Wo Widerspruch ist, wird schnell geglättet. Juso-Chef Johannes Barsch ist „maßlos begeistert“ vom Programm, vor allem, weil die SPD jungen Menschen in MV eine Ausbildungsplatzgarantie geben will. Auch das Wahlalter ab 16 müsse endlich umgesetzt werden. Dafür brauche es die richtigen Partner; gemeint: Linke und Grüne.

Noch ein Feiertag? „Frauen haben das verdient“

Beliebt für Fotos sind die drei großen Buchstaben SPD. Hier posieren Manuela Schwesig, Jutta Bieringer, Lilly Blaudszun und Bettina Martin. Quelle: Frank Pubantz

Kurzer Widerspruch zur Idee, den Internationalen Frauentag am 8. März als gesetzlichen Feiertag in MV einzuführen. Martina Tegtmeier hält es für „grundfalsch“, einen weltweit festlegten Tag „zu innenpolitisieren“. Auftritt Schwesig. Sie spricht sich für den neuen Feiertag aus, räumt aber auch wirtschaftliche Brisanz ein. Denn jeder Feiertag kostet Geld. Dann müsse es aber auch Veranstaltungen geben, so Schwesig „Wer, wenn nicht die Frauen, haben das verdient?“ Die Partei folgt ihr.

Delegierte plädieren für mehr Landesgeld für Beschäftigungsgesellschaften, die etwa Ein-Euro-Jobs anbieten. Am Ende Einigkeit. Torsten Raedel aus Rostock moniert den geplanten Ausbau von Mobilfunkmasten mit einer landeseigenen Gesellschaft. Christian Pegel, im Job Digitalisierungsminister, erklärt: „Wir werden nicht umhinkommen, als Politik zu reagieren.“ Man müsse mit Mobilfunk „in jede Ecke des Bundeslandes kommen“.

Abgelehnt wird ein Antrag aus dem Kreis Rostock, den Flughafen Rostock-Laage auch mit Landeshilfe zu sichern. Zustimmung dagegen für die zeitliche Erweiterung des Ferienhorts und einen generellen Rechtsanspruch auf Hortbetreuung. Die SPD will auch für „gleiches Geld für gleiche Arbeit in der Pflege“ eintreten. Noch ein brisantes Thema im Land: Die Möglichkeit der Wiedereinführung von Juristen an der Universität Rostock soll geprüft werden. Vor Jahren wurde der Studiengang auf SPD-Drängen abgeschafft. Am Ende segnen die SPD-Mitglieder das Programm einstimmig ab.

Dann Wahl der Bundestagsliste. Frank Junge (54) spricht sich für eine Lastenverteilung von Corona-Krise und Klimawandel aus. Dies dürfe nicht die Schwächsten der Gesellschaft treffen. Junge plädiert für ein Sonderprogramm zum Ausbau der Digitalisierung in den ostdeutschen Ländern. Im Gesundheitswesen müsse es eine Umstellung geben – „raus aus der Ökonomisierung am Krankenbett“. In Richtung die CDU und deren Spitzenkandidat Philipp Amthor zückt Junge die Rote Karte – für „Raffgier“ und „bezahlten Lobbyismus“. Junge erhält für Listenplatz eins 95,5 Prozent der Stimmen.

„Es geht um die Zukunft meiner Generation“

Anna Kassautzki (27) bereitet ihre Rede vor. Für die SPD will sie in den Bundestag. Quelle: Frank Pubantz

Ein Gesicht des Generationswechsels bei der MV-SPD ist Anna Kassautzki. Vor ihrer Wahl auf Listenplatz zwei (81,6 Prozent) sitzt die 27-Jährige draußen im Schatten, verfeinert ihre Rede. Sie wolle nicht mehr am „vom Spielfeldrand zurufen“, sagt die studierte Staatswissenschaftlerin, sondern direkt an Entscheidungen mitwirken.

Ihre Motivation: In den nächsten Jahren seien im Bundestag viele Weichenstellungen nötig, etwa bei Digitalisierung oder Klimaschutz. „Ich kann doch nicht zusehen, wie 60- oder 70-Jährige entscheiden“, sagt Kassautzki. „Es geht um meine Zukunft, um die meiner Generation.“ Die Greifswalderin tritt in dem Bundestagswahlkreis an, den Angela Merkel (CDU) seit 1990 hält. „Da war ich noch nicht mal geboren“, sagt sie und zuckt mit den Schultern. Heißt wohl: ja, und?

Auch die politische Konkurrenz bekommt von der SPD ihr Fett weg. Schwesig greift die AfD scharf an, die das Land nur spalten wolle. Generalsekretär Julian Barlen macht sich über das Wahlprogramm der CDU lustig, ein Reiseführer, alphabetisch sortiert auf (nur) 17 Seiten. Die Menschen im Land brauchten „ein Programm für die Zukunft und nicht eine Buchstabensuppe aus der Tüte“.

Von Frank Pubantz