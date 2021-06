Wahlprogramm - Parteitag in Rostock: Linke in MV will „Stimme des Ostens“ sein

Die Partei beschließt mit großer Mehrheit ihr Programm zur Landtagswahl. Hauptthemen sind Bildung, soziale Gerechtigkeit, Kampf gegen Kinderarmut. Ein möglicher Parteiausschluss von Sahra Wagenknecht sorgt jedoch für heftigen Streit.