Es ist ein Naturspektakel, was es so nur alle paar Jahre gibt. Am heutigen Donnerstag hat sich der Mond zwischen Sonne und Erde geschoben und so einen Teil der Sonne verdeckt. Mit einer Schutzbrille konnte die partielle Sonnenfinsternis auch in MV beobachtet werden. Das sagen die Menschen zu dem Himmelsereignis.