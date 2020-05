Party, Familienfeier, Grillen: Was ist zu Pfingsten in MV erlaubt und was verboten?

Rostock

Omas Siebzigster steht an. Der Steppke wird elf und möchte mit seinen Kumpels feiern. Pfingsten steht vor der Tür und die besten Freunde haben wir ja auch lange nicht gesehen – Grillabend? Den Hochzeitstag haben wir doch jedes Jahr zu zweit schön kuschelig in einem netten Restaurant gefeiert – geht das?

Gründe zum geselligen Beisammensein gibt’s zur Genüge. Und wenn es nur ist, dass man sich zu Pfingsten immer mit den alten Studienkumpels am Strand getroffen hat. Doch was ist zurzeit erlaubt – und was nicht?

Die Fußball-Bundesliga läuft wieder. Darf ich zu Hause mit meinen Kumpels die Spiele schauen?

Es gibt wie in allen anderen Fällen keine bundeseinheitliche Regelung. MV handhabt es wie neun andere Länder so, dass man nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt plus eines weiteren Haushalts schauen darf. Sie dürfen also den Nachbarn oder den Kumpel zum Fußballgucken einladen – aber nicht beide zusammen. Dabei sind die Abstands­regelungen und Hygiene­empfehlungen einzuhalten. Außerdem müssen auch private Gastgeber eine Gästeliste mit Vor- und Nachnamen plus Anschrift und Telefonnummer jedes Gastes anfertigen und für vier Wochen aufheben.

Was ist mit einer Grillparty, wenn wir alle im Garten bleiben?

Auch hier gilt: Eigene Familie plus Menschen einer anderen Familie. Mehr ist weder zu Hause in geschlossenen Räumen noch im eigenen Garten erlaubt. Gruppenfeiern an öffentlichen Plätzen (im Park, am Strand), dazu gehört auch ein gemütliches Grillen, sind nicht erlaubt.

Was ist mit Geburtstagen oder Hochzeiten?

Hier gilt eine Ausnahme. Familiäre Anlässe – Hochzeiten, Geburtstage, private Einschulungsfeiern sind nicht verboten. Diese Anlässe können mit einem Kreis von bis zu 30 Personen zu Hause oder als geschlossene Gesellschaft in einer gastronomischen Einrichtung gefeiert werden. Auch hier muss eine Gästeliste geführt werden. Es ist also möglich, dass der Nachwuchs seinen elften Geburtstag mit Freunden feiert oder Papa seinen 50. Jahrestag entweder zu Hause oder in der Kneipe. Auch hier gelten Abstands- und Hygieneregeln.

Wer darf zu den Feiern kommen?

Zur Feier dürfen auch Gäste aus anderen Bundesländern einreisen – also die Schwester aus dem Saarland oder die beste Freundin aus Hannover. Schwierig wird es bei Gästen, die aus dem Ausland anreisen. Wenn die Schwester in Paris lebt, weil sie dort arbeitet, aber in Deutschland gemeldet ist, kann sie einreisen und dann auch nach MV reisen. Für deutsche Staatsangehörige gelten weiterhin keine Einreisebeschränkungen.

Ausländer, die aus dem Schengenraum einreisen wollen, dürfen das, wenn sie dauerhaft einen Wohnsitz in Deutschland haben, Deutschland durchqueren müssen, um zu ihrem Wohnsitz zu gelangen oder aus beruflichen oder dringend privaten Gründen (Arztbesuch, familiärer Sterbe- oder Todesfall) einreisen müssen. Feierlichkeiten jeglicher Art gehören ebenso wenig dazu wie der Besuch des Lebensgefährten.

Für Einreisende aus Drittstaaten gelten noch strengere Regeln. Den im britischen Exit-Raum lebenden Freund aus Studienzeiten, braucht man also gar nicht erst zum Geburtstag einzuladen.

Was ist mit Trauerfeiern?

Hier gelten dieselben Regeln wie bei allen familiären Feierlichkeiten. Trauerfeiern finden zur Zeit außerhalb der Kirchen im Freien auf den Friedhöfen statt. Auch hier gelten Hygiene- und Abstandsregeln und Kontaktliste.

Darf ich mit Freunden einen gemeinsamen Strandspaziergang unternehmen?

Nein, der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist weiterhin nur allein, zu zweit, mit den Angehörigen des eigenen Hausstandes und den Personen eines weiteren Hausstandes gestattet. Der Mindestabstand von anderthalb Metern ist einzuhalten. Dabei wird das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung empfohlen.

Wie lange gelten diese Kontaktverbote noch?

Bis 5. Juni. Die Entwicklung hängt aber vom weiteren Verlauf der Infektions­zahlen (Überschreitung des Höchst­wertes von 50 Infek­tionen je 100 000 Ein­wohner in sieben Tagen) ab.

Besteht darüber bundesweiter Konsens?

Nein! Während MV bei den Lockerungen vorangehen will, gibt es sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Thüringens Landeschef Bodo Ramelow ( Die Linke) wollte den Lockdown zum 6. Juni ganz beenden und hat sich dafür Kritik von der Bundesregierung und Regierungskollegen eingehandelt. Ramelow ruderte zurück.

In MV sollen nach dem 5. Juni Lockerungen folgen, wenn die Infektionszahlen das zulassen. Die Bundesregierung hat hingegen am 25. Mai angekündigt, darüber zu diskutieren, den Lockdown bis zum 5. Juli fortzusetzen.

Während Familienfeiern in MV mit bis zu 30 Personen zulässig sind, sagte Kanzleramtsminister Helge Braun ( CDU) am 25. Mai, dass sich für derartige Events maximal zehn Personen aus zwei Haushalten treffen dürfen.

Im übrigen stellt sich die Frage der lokalen Begebenheiten. Natürlich ist es in einem Einfamilienhaus möglich, auch mit zehn bis 30 Personen die Abstandsregeln einzuhalten. In einer Zweizimmerwohnung geht das eher nicht.

Von Michael Meyer