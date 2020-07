Party mit 180 Gästen in Kiesgrube bei Ludwigslust: Polizei beendet Veranstaltung

Ludwigslust

In der Nacht zum Sonntag hat die Polizei nahe Ludwigslust eine unerlaubte Feier beendet. Bis zu 180 Personen hatten sich zu einer Party in einer ehemaligen Kiesgruppe zwischen Ludwigslust und Groß- Laasch getroffen, wie die Polizei am Montag mitteilt. Entsprechende Musik- und Tontechnik stellte die Polizei auf einem PKW- Anhänger fest.

Anzeigen gegen drei Verantwortliche

Die Besitzer bzw. Betreiber der Musikanlage wurden aufgefordert, die Veranstaltung zu beenden. Gegen drei Personen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unzulässigen Lärms erstattet. Die Polizei geht nach eigener Feststellung davon aus, dass die Feiernden aus dem direkten Umfeld der Region Ludwigslust stammen. Ein konkreter Veranstalter konnte vor Ort nicht festgestellt werden. Aufgrund von Anwohnerbeschwerden wegen zu lauter Musik war die Polizei auf die Kiesgruben-Party aufmerksam geworden.

