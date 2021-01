Pasewalk

Unbekannte Täter sind in ein Modegeschäft in Pasewalk eingebrochen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die Schaufensterscheibe des Landes eingeschlagen und eine Modepuppe samt Bekleidung gestohlen. Vermutlich ereignete sich die Tat in der Nacht auf Sonntag.

Die Polizei fand die unbekleidete Modepuppe später auf dem Hinterhof. Die entwendete Kleidung hat einen Wert von 770 Euro. Sachschaden beläuft sich insgesamt auf 1500 Euro. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Pasewalk unter der Telefonnummer 03973-2200, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ