In Papendorf bei Pasewalk ist am Mittwoch Mecklenburg-Vorpommerns erste Pflegestation für kranke, verletzte oder junge elternlose Seeadler eröffnet worden. Derzeit lebten zwei Seeadler in den Volieren, die jeweils mit zehn bis 15 Tieren belegt werden könnten – „wenn sie sich vertragen“, sagte der Betreiber des Storchenpflegehofs, Jens Krüger. Die Station auf dem Storchenpflegehof verfügt über zwei Greifvogel-Volieren.

Ursache für Verletzungen meist Revierkämpfe

Krüger geht davon aus, dass Tiere aus ganz Mecklenburg-Vorpommern zu ihm gebracht werden. Er hole sie aber auch ab. Die Ursache für Verletzungen der Tiere seien meist Revierkämpfe. Es kämen aber auch Tiere mit einer Bleivergiftung. Diese ziehen sich die Adler zu, wenn sie etwa von Jägern mit Schrotflinten geschossene Hasen fressen.

Quelle: Büttner/dpa

Ziel ist immer die Auswilderung

Diese Vögel würden zunächst in Berlin entgiftet und kämen dann zurück, damit sie in den großen Volieren ihre Flugmuskulatur trainieren könnten. „Ziel ist immer die Auswilderung“, betonte Krüger, der sich schon seit 2007 um verletzte Seeadler kümmert.

Die Volieren seien als Kompensationsmaßnahme im Rahmen des Netzanbindungsprojekts „Ostwind 1“ von Netzbetreiber 50Hertz entstanden, sagte er. „Ostwind 1“ ist die Anbindung der Offshore-Windparks in der Ostsee „Arkona“ und „Wikinger“ an das Höchstspannungsübertragungsnetz.

