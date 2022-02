Kiel

Vor Helgoland sitzen die Passagiere des Kreuzfahrers „Aidaprima“ im Orkan fest. Das 300 Meter lange Kreuzfahrtschiff hatte zuvor den Besuch in Southampton abgesagt und versucht mit Höchstfahrt die schützende Elbmündung zu erreichen und nach Hamburg einzulaufen.

Gemäß Fahrplan soll die „Aidaprima“ eigentlich erst am Freitag in Hamburg sein. Da aber gleich zwei Orkantiefs kommen, hatte der Kapitän in Abstimmung mit dem Fleet Operations Center in Hamburg die Reiseroute vorzeitig geändert.

„Aidaprima“ dreht ab: Elbe darf nicht befahren werden

Am Mittwoch war das Schiff zum Teil mit Höchstfahrt von über 20 Knoten vom Ärmelkanal kommend über die Nordsee gerauscht und hatte versucht. Die Besatzung wollte unbedingt vor den ersten Ausläufern des Orkans die Elbmündung erreichen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Orkan war aber schneller. So drehte die „Aidaprima“ am Mittwochnachmittag vor der Lotsenstation Elbe 1 ab und ging mit langsamer Fahrt in ein Gebiet nördlich von Helgoland. Dort wird die „Aidaprima“ jetzt die kommenden Stunden den Orkan abwettern.

Lesen Sie auch: Liveticker zum Sturm: Einsätze, Schäden – So ist die Lage am Donnerstag in MV

So nennt man das Fahren mit langsamer Geschwindigkeit auf einem möglichst schonenden Kurs. Es soll für die Passagiere so angenehm wie möglich gemacht werden.

Auch andere Schiffe nördlich von Helgoland in Warteposition

Zusammen mit der „Aidaprima“ sind in dem Seegebiet nördlich Helgoland auch die Großcontainerschiffe „Ever Gentle“, „YM Wellness“ und „CSCL Saturn“ auf Warteposition. Auch diese riesigen Schiffe können derzeit nicht in die Elbe einlaufen.

Aktuell dürfen nur Schiffe in die Elbe einlaufen, die zum Nord-Ostsee-Kanal wollen oder deutlich unter 300 Meter lang sind. Deshalb sind auf der Elbe zur Zeit nur kleinere Schiffe unterwegs.

Von Frank Behling