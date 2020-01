Passbilder nur noch vom Amt: „Das Leben ist Veränderung.“

Rostock

Dieses neue vom Bundesinnenministerium angestoßene Gesetz erzürnt die Fotografenbranche: Künftig sollen Passfotos nur noch unter Aufsicht in der Meldebehördeselbst aufgenommen werden, damit sie fälschungssicher sind und im Nachhinein nicht digital bearbeitet werden können. OZ-Leser sind sich vielfach einig: Der digitale Wandel ist nicht aufzuhalten, ob es einem nun passt oder nicht. Doch es gibt auch Stimmen, die vor einer ausufernden Überwachung warnen.

So spricht Lars Winkelhakevon „Gängelung“ und zählt auf: „Fingerabdruck im Führerschein, biometrische Fotos im Pass . . . kann man gerne mitmachen. Es dient nur dazu, dass das eigene Bewegungsprofil weltweit zu verfolgen ist. Und genau darum geht es. Wir Bundesbürger sollen weltweit nachverfolgbar sein.“

Anni Schönefeldmeint: „An erster Stelle sollte doch stehen, dass dadurch nicht zwei Personen einen Pass nutzen können und dem Betrug entgegengewirkt wird.“ Dirk Rostock findet es „gar nicht so schlecht mit dem Foto im Amt“, wie er sagt. „Und dann nur fünf Euro. Beim Fotografen bezahle ich 15 Euro für vier solcher Bilder. Eins brauche ich davon nur für meinen Ausweis, und das wird eingescannt und dann bekomme ich es wieder und habe dann vier Fotos, mit denen ich nichts weiter anfangen kann.“ Heiko Schmidthält knapp fest: „Das Leben ist Veränderung.“

Anke Loecksetzt ausführlich hinzu: „Wir kaufen keine Straßenkarten mehr, nutzen stattdessen Google Maps. Wir kaufen keine Tageszeitungen mehr, beziehen unsere Infos über Politik und Zeitgeschehen aus dem Netz. Dasselbe gilt für die wöchentliche Fernsehzeitung. Kochbücher? Reiseführer? Sachbücher? Fachzeitschriften?Kauft kaum noch einer, man findet zu wirklich jedem Thema ausreichend Informationen im Internet. Zudem machen wir Online-Banking, anstatt unsere Überweisungen in der Bankfiliale abzugeben.“ Loeck meint, die Menschen würden die voranschreitende Digitalisierung nicht aufhalten können. Und: Es liege in der Natur des Menschen, immer bequemere Wege zu suchen, seit dem Anfang der Industrialisierung. Außerdem sieht die Leserin einen Vorteil in der neuen Verfahrensweise. „Bild direkt in digitaler Form ins System, kein Fotoausdruck, spart eine Menge an Fotopapier. Unsere Umwelt wird es uns danken.“ Auch erkennt sie für die Ämter keinen erhöhten Zeit- und Personalaufwand. Aktuell wird ein Passfoto über den Schreibtisch gereicht und eingescannt. Demnächst wird dann in eine Kamera auf dem Schreibtisch geschaut und zwei bis drei Mausklicks werden mehr gemacht.“

Auch Luna Covetist von der Neuregelung überzeugt: „Ich finde das einfach praktisch und eine gute Idee. Einmal zum Amt und alles erledigen. Keine Extra-Wege zwecks Foto. Und man muss auch nicht unnötig mehrere Passbilder nehmen, wenn man nur eins braucht. Bei uns im Amt gibt es außerdem eine Fotobox, aber die ist gegebenenfalls für ältere Menschen etwas kompliziert.“ Covet meint zudem, dass das Anfertigen von Passbildern für die Fotografen „sehr langweilig“ sein muss. „Es gibt so viele Bereiche für Fotografen, die spannender sind. Man sollte es einfach als Chance sehen. Der Fotograf hat dann mehr Zeit für andere Projekte.“

Peter Medrzyckiaber kann der Entwicklung nicht viel abgewinnen. „Ich finde das nicht gut, wie die Gesellschaft sich entwickelt – eine zu große Bequemlichkeit auf Kosten anderer. Was ist so schlimm daran, einmal in vielen Jahren ein Passfoto zu machen? Ich habe da kein Problem mit, 15 Euro beim Fotografen auszugeben.“

Von Juliane Lange