Passbilder sollen nur noch im Amt entstehen: Fotostudios in MV vor dem Aus?

Rostock

Fotostudios in MV bangen um ihre Existenz: Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU) will, dass Passbilder künftig nur noch direkt in den zuständigen Behörden gemacht werden dürfen. Damit würde den niedergelassenen Fotografen ein wichtiges Standbein wegbrechen, warnt Innungs-Obermeister Thomas Peters. „Viele Fotostudios verdienen mit Passfotos ihr Geld.“ Sollte die Gesetzesänderung tatsächlich wie geplant umgesetzt werden, „wird ein Handwerk mutwillig kaputt gemacht“.

Auch vom Städte- und Gemeindetag MV kommt Kritik: Für die Ämter bedeute die Neuregelung einen erhöhten Zeit- und Personalaufwand – und damit Mehrkosten, die im Zweifelsfall der Bürger tragen müsste.

90 Prozent des Geschäfts

Für Peter Thomä, Mitinhaber von Foto i-Punkt in Stralsund, steht fest: „ Passfotos machen 90 Prozent unseres Kerngeschäfts aus. Wenn das wegfällt, werden wir unser Geschäft aufgeben müssen.“

Hauptargument für die geplante Gesetzesänderung ist die Fälschungssicherheit: Derzeit ist es technisch möglich, Passfotos mit Hilfe des sogenannten Morphings so zu manipulieren, dass Gesichtszüge von mehreren Personen in einem Bild enthalten sein können. Dementsprechend könnten dann auch mehrere Personen das Ausweisdokument benutzen. Thomä kann das nicht nachvollziehen: „Wir sitzen direkt neben dem Ordnungsamt, die Kunden bekommen ihr Foto und gehen damit nur nach nebenan.“

Mehrkosten für Kommunen

Auch Klaus-Michael Glaser vom Städte- und Gemeindetag MV stellt die Notwendigkeit der Maßnahme infrage: „Es würde mich interessieren, wie häufig so etwas vorkommt.“ In MV gebe es 120 Ämter, die Ausweise ausstellen dürfen. Jede Verwaltung müsste die notwendige technische Ausrüstung anschaffen, so Glaser. Zudem werde durch das Fotografieren Personal gebunden. „Die Bearbeitungszeit und damit die Personalkosten für einen Passantrag dürften sich verdoppeln.“ Dabei seien die Gebühren der Bürger für Ausweispapiere schon jetzt nicht kostendeckend. „Entweder müssen also die Kommunen noch mehr draufzahlen oder der Bürger muss die Mehrkosten tragen“, so Glaser.

Lesen Sie auch: Kommentar zu Kommentar zur Passfoto-Reform: Am digitalen Wandel führt kein Weg vorbei

Manche Kommunen haben die entsprechende Technik bereits eingeführt. So steht im Ortsamt des Rostocker Stadtteils Groß Klein ein Serviceterminal, mit dem Bürger sich fotografieren lassen sowie ihre Fingerabdrücke und Unterschrift hinterlegen können. Die Daten gehen digital direkt an den jeweiligen Sachbearbeiter. Nach und nach sollen diese Terminals in allen Ortsämtern der Hansestadt eingeführt werden.

Zweifel an Qualität

Die Rostocker Fotografin Eva Heisenberg bezweifelt allerdings, dass die in den Behörden gemachten Fotos immer den teils sehr strengen Anforderungen an die sogenannten biometrischen Fotos entsprechen. „Ich habe schon Bilder gesehen – wenn ich die gemacht hätte, würden sie im Amt nicht akzeptiert.“ Für ihr Fotostudio Foto Arppe seien die Passbilder essenziell: „Sie halten uns am Leben. Wenn sie wegfallen, wird es schwer, so ein großes Studio am Leben zu halten.“

Ähnlich ist es bei Foto Volster in Wismar: „Der Vorstoß von Herrn Seehofer ist für uns existenzbedrohend“, sagt Inhaber Nils Volster. Jeden Tag kämen Kunden, um Passbilder machen zu lassen. „Wenn sie wegbleiben, müsste ich zunächst Mitarbeiter entlassen und am Ende vielleicht sogar mein Geschäft aufgeben.“ Die Bundesregierung ziehe einem ganzen Handwerk den Boden unter den Füßen weg: „Das wäre so, wie wenn man einem Bäcker die Brötchen wegnehmen würde.“ Der Fotograf ist überzeugt, dass es technische Möglichkeiten gebe, die Fälschungssicherheit der Studiofotos zu garantieren. „Ich wäre auch bereit, in diese Technik zu investieren.“

Millionenumsatz geht verloren

Rückendeckung bekommt Volster vom Präsidenten der Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, Axel Hochschild. Um die Sicherheit der Passfotos und ihrer elektronischen Übermittlung zu verbessern, habe das Handwerk bereits gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) erfolgreiche Tests gemacht, etwa in Göttingen oder in Köln. Diese sollten fortgesetzt werden.

Hochschild warnt vor den Folgen der geplanten Gesetzesänderung: „Bundesweit geht dem Fotografenhandwerk ein Umsatz von mehreren Millionen Euro verloren. Die Existenz vieler kleiner und mittlerer Handwerksbetriebe wäre damit infrage gestellt.“ In MV sind insgesamt 487 Fotografen bei den Handwerkskammern registriert. Darunter sind allerdings viele, die kein Studio mehr betreiben, sondern von zu Hause oder unterwegs arbeiten.

Sollen Passbilder nur noch beim Amt gemacht werden? Ja, das ist eine gute Idee Nein, das ist doch unnötig Ist mir egal Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Sollen Passbilder nur noch beim Amt gemacht werden? Sollen Passbilder nur noch beim Amt gemacht werden? So haben unsere Leser abgestimmt Ja, das ist eine gute Idee

Nein, das ist doch unnötig

Ist mir egal Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Lesen Sie auch:

Von Axel Büssem