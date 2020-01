Patient aus MV nach Organspende: Neue Niere „war wie ein Sechser im Lotto“

Rostock

„Wir haben eine Niere für Dich!“ Der Anruf eines Mitarbeiters des Dialysezentrums Diaverum in Neubrandenburg löste am Silvestertag bei Familie Schmidt in Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte) eine leichte Panik aus. Ungläubiges Staunen, Sachen packen, Transport organisieren . . . – das Team um Prof. Dr. Oliver Hakenberg, Direktor der Urologischen Klinik und Poliklinik der Unimedizin Rostock, stand bereit.

Bundesweit warten mehr als 7000 Menschen auf ein Spenderorgan

Es bereitete für den Neujahrstag die schließlich gut drei Stunden währende Transplantation eines geeigneten Spenderorgans vor. Heiko Schmidt gehörte zu den bundesweit 7148 schwerkranken Frauen und Männern, die Ende des vergangenen Jahres bundesweit auf ein Spenderorgan warteten.

Nierentransplantationen im Transplantationszentrum der Unimedizin Rostock, Urologische Klinik und Poliklinik: Direktor Prof. Dr. Oliver Hakenberg mit seinem Patienten Heiko Schmidt (48) aus Stavenhagen, der eine neue Niere erhielt. Quelle: Frank Söllner

„Allein in MV stehen auf der Warteliste aktuell 173 Personen“, sagt Prof. Hakenberg. Von diesen seien rund 90 sofort transplantabel. Das heißt, alle zur Transplantation notwendigen Untersuchungsbefunde liegen vor und der körperliche Zustand des Betreffenden lässt einen solchen schweren Eingriff zu. Zudem müssen bestimmte Gewebemerkmale von Spender und Empfänger zusammenpassen.

Nach zehn Jahren Nachricht kaum noch erwartet

„Mit einer positiven Nachricht hatten ich und meine Frau Susanne nach fast zehn Jahren fast nicht mehr gerechnet. Die eine oder andere Träne ist gekullert“, erzählt Schmidt. Der kräftige Mann liegt in einem Krankenbett auf der Station der Urologischen Klinik. Über das Gesicht des Vollbartträgers huscht ein Lächeln, aufgeregt erzählt er, schaut glücklich auf seinen Operateur, kann es irgendwie immer noch nicht fassen. Eine neue Niere – „das ist wie in Sechser im Lotto“, betont der 48-Jährige. Seit 2009 überlebte der gelernte Systeminformatiker, dessen Nieren komplett den Dienst versagt hatten, nur dank der dreimal pro Woche erfolgten Blutwäsche.

„Der Zustand von Herrn Schmidt ist stabil. Da er zusätzlich an einem Herzklappenfehler leidet, ist aber besondere Vorsicht geboten“, erklärt Prof. Hakenberg. Schmunzelnd hört er von den Plänen der Stavenhagener Frohnatur. Sein Patient möchte, „sobald es geht, wieder arbeiten und seinen Hobbys Modellbau und Angeln frönen“.

Dieses unverhoffte Plus an Lebensqualität genießt auch Jürgen Weiß aus Teterow ( Landkreis Rostock). Vor fünf Tagen erhielt auch er in Rostock – dem einzigen Transplantationszentrum im Nordosten – eine Spenderniere. Der 64-Jährige wird im Nachbarzimmer von Oberärztin Dr. Karoline Kernig untersucht.

Er erhielt eine neue Niere: Jürgen Weiß (64) aus Teterow. Quelle: Frank Söllner

Seit seinem 16. Lebensjahr quälte sich der gelernte Maurer mit Nierenproblemen herum. „2016 bin ich dann umgefallen. Mein Körper schied kein Wasser mehr aus“, erklärt der Vater zweier erwachsener Söhne. Gut drei Jahre Dialyse waren hart. „Nach der Blutwäsche war ich immer fix und fertig“, erinnert sich Weiß. Die Fachleute gehen davon aus, dass die Lebenserwartung der Betroffenen, die allein durch die Dialyse überleben können, im Schnitt um zehn bis 15 Jahre sinkt.

Sorgen aufgrund nachlassender Organspenden

„Jetzt geht es mir recht gut. Und ich beiße die Zähne zusammen“, verdeutlicht Weiß stolz. Selbst Treppenstufen habe er schon gemeistert. Das Tolle: Statt wie noch vor einigen Wochen dabei wie ein „Maikäfer zu pumpen“, habe er wieder Luft bekommen. Und Dr. Kernig ist mit den Ergebnissen des Ultraschalls zufrieden.

Jürgen Weiß (64) aus Teterow wird von Oberärztin Dr. Karoline Kernig untersucht. Quelle: Frank Söllner

Große Sorgen bereitet nicht nur den Rostocker Transplantationsmedizinern indes die seit 2012 bundesweit spürbar zurückgehende Bereitschaft zur Organspende. Erfolgten beispielsweise im seit 1977 bestehenden Rostocker Zentrum vor wenigen Jahren regelmäßig noch 60 bis 70 Transplantationen, so waren es 2019 noch 17.

Nicht nur Prof. Hakenberg und Dr. Kernig schauen gespannt auf die am Donnerstag im Bundestag anstehende Abstimmung über eine mögliche Gesetzesänderung bei der Regelung von Organspenden. „Der Vorschlag, dass jeder potenzieller Organspender ist, der zu Lebzeiten nicht widerspricht, macht Sinn“, sagt der Klinikchef. Ein einfaches Ja oder Nein sei doch sinnvoll, sind sich auch seine Patienten Weiß und Schmidt einig.

Weniger Organspender 2019 haben laut Deutscher Stiftung Organtransplantation (DSO) bundesweit 932 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe für eine Transplantation gespendet. 2018 waren es 955. In MV gab es 30 Organspender, 2018 waren es 41. Deutschland bildet mit einer bundesdurchschnittlichen Spenderrate von 11,2 Spendern pro eine Million Einwohner nach wie vor eines der Schlusslichter im internationalen Vergleich. Zum 31.12.2019 standen 9004 Patienten auf der Warteliste für eine Transplantation. 7148 warteten auf eine Niere, 722 auf ein Herz, 276 auf eine Lunge, 868 auf eine Leber und 276 auf eine Bauchspeicheldrüse. Die Summe der einzelnen Organe liegt über 9004, da einzelne Patienten auf mehr als ein Organ warten können. Bundesweit wurden 2019 in den 46 Transplantationszentren 3192 erfolgreiche Organübertragungen durchgeführt. Dadurch wurde 3023 schwerkranken Patienten durch ein oder mehrere Organe ein Weiterleben ermöglicht bzw. eine bessere Lebensqualität geschenkt (2018: 3264 Organtransplantationen).

Von Volker Penne