Patienten in MV müssen deutschlandweit am häufigsten zur Behandlung beim Zahnarzt. Zumindest gilt dies für die Versicherten der Barmer Krankenkasse, wie aus dem aktuellen Barmer-Zahnreport hervorgeht.

Demnach muss hierzulande jeder Versicherte im Schnitt 0,92-mal im Jahr vom Zahnarzt behandelt werden. In Baden-Württemberg sind es nur 0,64 Behandlungen. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 0,75. Auch bei den für die Behandlungen notwendigen Zahnarztbesuchen liegt MV an der Spitze: 1,47 sind es pro Jahr, bundesweit nur 1,21.

Bessere Vorsorge

Laut Report gehen Ostdeutsche allgemein deutlich öfter zum Zahnarzt als Patienten im Westen. In MV haben drei Viertel aller Erwachsenen im Jahr 2018 mindestens einmal zahnärztliche Leistungen in Anspruch genommen.

„Gründe hierfür sind nicht zwingend schlechtere Zähne, sondern möglicherweise auch, dass die Menschen im Land die Angebote zur Gesundheitsvorsorge öfter wahrnehmen“, sagt Henning Kutzbach, Landesgeschäftsführer der Barmer in MV.

Jedes dritte Kind hat Karies

Ein weiteres Ergebnis des Berichts: Kinder in Deutschland leiden laut Barmer deutlich häufiger unter Karies als bisher angenommen. Ein Drittel aller Zwölfjährigen hat demnach bereits Schäden im bleibenden Gebiss, also bei den zweiten Zähnen. Bislang war man davon ausgegangen, dass Karies etwa jeden Fünften betrifft. In MV liegt der Anteil mit 36,3 Prozent sogar noch etwas höher als der Bundesdurchschnitt.

Der Präsident der Zahnärztekammer MV, Dietmar Oesterreich, zweifelt jedoch diese Zahlen an. „Der Barmer-Report bezieht sich nur auf die eigenen Versicherten und ist daher nicht repräsentativ. Das führt zu gewissen Verzerrungen.“ Bei der Barmer waren im Betrachtungsjahr 2018 mehr als neun Millionen Menschen versichert. Oesterreich beruft sich dagegen auf die Deutsche Mundgesundheitsstudie, wonach 81 Prozent aller Zwölfjährigen kariesfrei sind. Diese Ergebnisse würden auch durch andere Studien bestätigt.

Milchzähne besonders oft geschädigt

Ein Grund für die höheren Zahlen bei der Barmer könne sein, dass nur die Abrechnungsdaten der Zahnärzte betrachtet wurden, so Oesterreich. „Darin steht aber nicht, ob Zähne wegen Karies oder wegen anderer Ursachen behandelt wurden.“ So würden allein bei fast 20 Prozent aller Kinder Zähne durch Unfälle beschädigt.

Doch auch wenn Oesterreich bei den Zahlen eine andere Auffassung vertritt als der Report, unterstützt er doch die Grundaussage: „Ich teile die Einschätzung, dass mehr Wert auf Kariesprophylaxe bei Kindern gelegt werden muss.“ Besonders frühkindliche Karies sei in MV wie in ganz Deutschland ein großes Problem. „Wir haben im Milchgebiss eine höhere Kariesrate als im bleibenden Gebiss“, so Oesterreich.

Mehr Aufklärung in Kitas und Schulen

„Es ist leider immer noch nicht selbstverständlich, mit kleinen Kindern regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu gehen“, kritisiert der Zahnarzt. In MV habe sich zwar die Mundgesundheit bei Kindern in der Vergangenheit deutlich gebessert: „Wir sind vom Schlusslicht in Deutschland auf einen Platz im Mittelfeld aufgestiegen“, so Oesterreich. „Aber für die Aufklärung in Kitas und Schulen muss noch mehr getan werden.“

Im vergangenen Jahr war das Thema Zahngesundheit ins Kita-Gesetz MV aufgenommen worden. „Jetzt muss beobachtet werden, ob das fruchtet“, so Oesterreich.

