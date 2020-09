Rostock

Die Bilder, die sich im Zuge der antirassistischen Protestbewegung Black Lives Matter etwa in Amerika und Großbritannien zugetragen haben, sind noch im Gedächtnis. Die Debatte um die Legitimität von Denkmälern historischer Figuren im öffentlichen Raum hat nun MV, genauer: Rostock erreicht.

Hierbei handelt es sich um die Büste Paul Pogges im Rosengarten, eines mecklenburgischen Afrikaforschers, der zwischen 1874 und 1884, also noch zu vorkolonialen Zeiten, zwei Expeditionen nach Zentral- und Westafrika unternahm. Kritiker werfen ihm rassistische Bemerkungen vor, Fürsprecher fordern eine tiefergehende Beschäftigung mit der Person Pogges.

Derzeit erarbeitet die Universität Rostock ein Gutachten zu Paul Pogge. Danach solle eine Entscheidung fallen, die Diskussion unter OZ-Lesern ist bereits in vollem Gange. Tenor: differenzierte Betrachtung ja. Geschichtslöschung nein.

Anke Lippski wirft schlicht die Frage auf: „Welcher Kritiker hat denn zu dieser Zeit gelebt, um diese Info zu erhalten?“ Thomas Ratzlaff kritisiert: „Bilderstürmer, Bücherverbrennung und jetzt Büstenabreißen. Wer fordert so was? Im Geschichtsunterricht nur gepennt? Warum nicht unsere Geschichte komplett löschen und in gendergerecht neu installieren?“ Diana Tramm fragt: „Was ist nur los in unserem Land. Alles wird mit Rassismus verglichen. Straßen sollen umbenannt werden. Gerichte dürfen nicht mehr ihren Namen behalten. Auch Lebensmittel müssen umbenannt werden. Gibt es nichts Wichtigeres in unserem Land?“

Helmut Augustyniak merkt an: „Reißt ruhig alles Alte ab, verbrennt alte Bücher, werft Denkmäler vom Sockel, entfernt Menschen mit anderen Gedanken und schafft eine neue saubere Ordnung. Wurde schon öfter probiert. Hat nie geklappt – zum Glück für uns.“ Rene Krüger appelliert in seinem Kommentar an den Menschenverstand: „Ein gesunder Mensch kann sich von ‚negativen‘ Einflüssen abgrenzen und muss diese Einflüsse nicht ständig thematisieren oder zu einem Mittelpunkt in seiner Wahrnehmung machen.“

Leser rät dazu: Ruhe bewahren und das Gutachten abwarten

Wolfgang Röhl mahnt zu Besonnenheit: „Unsere Geschichte wird Stück für Stück zerrissen und beseitigt. Diktaturen haben das so gehalten.“ Das Ergebnis sei eine willenlose Menge gewesen, die alles toleriert, was die Machthaber entscheiden.“ Tobias Thiele erweitert den Blick, betont bezüglich der Nazi-Vergangenheit: „Es ist unsere Geschichte, nicht schön. Es sind viele gestorben. Viele haben zu Unrecht ihr Leben gelassen, aber kann man so was nicht mal objektiv betrachten? Es ist nun mal die deutsche Geschichte.“

Carsten Penzlin rät dazu, Ruhe zu bewahren und unaufgeregt zu debattieren. Denn, so Penzlin: Es finde derzeit eine sehr differenzierte Bewertung statt. Auch werde es noch ein Gutachten geben.

Martin Emmig schließt hier mit seinen Gedanken an: „1838 bis 1884. Denken die auch mal daran, dass dies zu dieser Zeit zur ‚Normalität‘ gehörte? In der Zeit war die Gesellschaft nun mal noch stark nach Hautfarben getrennt. Somit gehört es mit zur Geschichte, und man macht dies nicht rückgängig, indem man versucht, die Geschichte mit aller Gewalt verschwinden zu lassen. Dann müsste man auch die Weltkriege und alles damit Verbundene aus den Geschichtsbüchern verschwinden lassen. Die negative Vergangenheit lässt uns doch erst aus den damals gemachten Fehlern lernen. Wenn nun aber die Vergangenheit verschwinden soll, wovon sollen die nächsten Generationen lernen? Man sollte bedenken, dass das Denkmal nicht wegen seiner Einstellung aufgestellt wurde, sondern für die Arbeit, welche er leistete. Wenn jedes Denkmal nach der Einstellung der Person bewertet werden würde, dann müsste man eine ganze Menge Denkmäler verschwinden lassen, da die Einstellung der Personen eventuell nicht mit der heutigen Zeit harmoniert.“

