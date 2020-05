Pegel: Bund muss helfen, den Nahverkehr in MV zu retten

Schwerin

Mit Millionen-Defiziten rechnen Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs in MV durch den Einbruch bei Fahrgastzahlen wegen der Corona-Krise. Das Land allein könne diese Ausfälle nicht stemmen, erklärte Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) am Freitag im Landtag. Er fordert einen Rettungsschirm des Bundes.

Einstimmig hat der Landtag einen entsprechenden Antrag der Linken unterstützt. „Die Einnahmeausfälle sind existenzbedrohend“, sagte Linken-Verkehrsexpertin Mignon Schwenke. Sie fordert auch mehr Geld vom Land für Unternehmen im Bus-, Taxi- oder Fährgeschäft; hier gingen andere Fraktionen aber nicht mit.

Pegel : „An vielen Stellen sind wir längst unterwegs“

Denn die Landesregierung sei „längst unterwegs“ so Pegel. 15 Millionen Euro habe das Ministerium an Verkehrsunternehmen vorab ausgezahlt, um Ausfälle abzufedern. Gemeinsam mit anderen Bundesländern werde nun ein Schutzschirm für die Branche gefordert. Er gehe von einem Bedarf von bundesweit fünf Milliarden Euro aus, so Pegel: „Wir brauchen dringend ein Paket mithilfe des Bundes.“ Für private Busbetriebe habe Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) bereits 170 Millionen Euro Hilfe in Aussicht gestellt

Verkehrsunternehmen aus MV hatten in dieser Woche massive Ausfälle bei Fahrgästen beklagt – regional zwischen 70 und 90 Prozent in März und April. Pegel rechnet damit, dass frühestens im Herbst das alte Niveau wieder erreicht wird. Er sichert zu: Das Land werde beim Schienenverkehr und beim Schülertransport weiterzahlen, auch wenn Züge oder Busse ausfallen.

Von Frank Pubantz