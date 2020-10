Perfide Masche mit Unfalltod: Polizei warnt vor Schockanrufen in Westmecklenburg

Ludwigslust/ Sternberg

Ihre Masche ist perfide. Telefonbetrüger, die sich als Polizisten ausgeben, sorgen derzeit für große Aufregung bei Senioren in MV. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, erzählen die Betrüger ihren Opfern am Telefon, dass nahe Familienangehörige einen anderen Menschen bei einem Verkehrsunfall getötet haben und nur bei Zahlung einer Kaution aus dem Polizeigewahrsam oder aus der Untersuchungshaft entlassen werden könnten. Vier solcher Vorfälle wurden der Polizei am Donnerstag binnen kurzer Zeit aus den Regionen Ludwigslust und Sternberg gemeldet.

Die Polizei geht jedoch von einer höheren Dunkelziffer aus. Um die Opfer am Telefon psychologisch unter Druck zu setzen, ließen die falschen Polizisten kurz eine weinerliche Stimme kurz am Telefon zu Wort kommen, bei der es sich angeblich um den schuldigen Familienangehörige handele, der den Unfall mit Todesfolge verursacht haben soll, schildert die Polizei den Ablauf der Anrufe. Damit solle der Zahlung einer Kaution Nachdruck verliehen werden. Meist würden mehrere Tausend Euro gefordert.

Eindringliche Warnung der Polizei

In den am Donnerstag bekannt gewordenen Fällen bemerkten die angerufenen Opfer zum Glück sehr schnell den Schwindel und beendeten jeweils rechtzeitig das Telefonat. Die Polizei warnt jedoch eindringlich vor dieser Masche und rät, derart dubiose Anrufe sofort zu beenden und kein Bargeld an Fremde zu übergeben bzw. Geld auf fremde Konten zu überweisen.

