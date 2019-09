Rostock

Lehrer machen Druck: Um die akute Personal-Not an Schulen des Landes zu lindern, kündigt die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW) einen „heißen Herbst“ an. Mit Demos und einer landesweiten Petition soll die Landesregierung an den Verhandlungstisch gezwungen werden. Die GEW fordert: Abbau von Überstunden und Unterrichtsausfall, weniger Pflichtstunden für Lehrer, Verbesserung der Lehrer-Ausbildung an den Hochschulen. Dazu sei ein langfristiges Personalentwicklungskonzept zu erstellen, an dem die Gewerkschaft mitwirken will. Bis 2030 würden in MV mindestens 8700 neue Pauker benötigt, um ausscheidende Kollegen zu ersetzen.

Kritik an Überstunden, Unterrichtsausfall, baulichen Mängeln

Maik Walm spricht von einer „dramatischen Situation“ an Schulen des Landes. An manchen gebe es nur ein Drittel des vorgeschriebenen Mathe-Unterrichts, „und Physik findet nicht mehr statt“, sagt der GEW-Landesvorsitzende. Weil einfach zu wenige Lehrer da seien. Er kenne Schulleitungen, die sich jetzt zu Schuljahresbeginn krank meldeten, um das Chaos mit Planungslücken und neu ankommenden Pädagogen nicht erleben zu müssen, sich selbst zu schützen. Dabei hatte Bildungsministerin Bettina Martin ( SPD) Anfang August einen geregelten Schulabflauf versprochen. Stimmt nicht, heißt es von der GEW. Viele Lehrerstellen seien bereits erneut ausgeschrieben.

Walm und die GEW-Co-Landeschefin Annett Lindner sehen dringenden Handlungsbedarf. Allein 143000 Überstunden hätten Lehrer MV-weit im Schuljahr 2017/18 geleistet. Viele davon würden gar nicht bezahlt: drei pro Woche. „Wir fordern mehr Respekt für Bildung“, sagt Lindner. In diesem Sinne stehe die Kampagne, die die GEW jetzt starte. Dazu werde die Gewerkschaft Gespräche mit allen Schulen führen, an denen es brennt. 110 hätten sich bereits gemeldet. Im Internet ist eine Petition gestartet. „Wir fordern mehr Geld und Reformen“, steht da. Das Land habe in der Vergangenheit mehr als eine Milliarde Euro „auf dem Rücken der Lehrer gespart“. Es sei Zeit für mehr Personal, bauliche und sachliche Ausstattung an Schulen.

GEW schätzt: Rund 100 Millionen Euro pro Jahr mehr nötig

Der Zeitpunkt des GEW-Hilferufs ist bewusst zum Beginn der Haushaltsgespräche im Landtag gewählt. Bis zum Jahresende wird über Ausgaben für die Jahre 2020 und 2021 gerungen. Die GEW schätzt: Rund 100 Millionen Euro müsste die Regierung pro Jahr mehr in die Bildung stecken, um das Dilemma mittelfristig zu beenden. Der Appell gelte allen Parteien. „Denn das ist kein Thema für eine Wahlperiode“, so Walm. „Das Projekt braucht parteiübergreifend Stabilität.“

Um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, kündigt die GEW auch Demonstrationen an. Am 19. Oktober solle dies in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Greifswald gleichzeitig geschehen. Eine Groß-Demo sei für später vorgesehen.

Der Lehrer-Notstand habe sich lange angekündigt. Bereits 2009 habe ein Gutachten Neu-Einstellungen von 700 bis 800 pro Jahr ermittelt, sagt Lindner. Geschehen sei aber seither – unter vier Bildungsministern – viel zu wenig. „Mit dem Reden ist es jetzt vorbei“, so Lindner.

Mehr zum Thema:

Lehrermangel in MV: Gewerkschaft warnt vor tickender „Zeitbombe“

Chaos an Schule in Wismar: Mehr als 50 Prozent des Unterrichts nicht planmäßig

Lehramtsstudium: Abbrecherquote in MV soll deutlich gesenkt werden

Von Frank Pubantz