Peter Maffay am Montag in Schwerin: Das können Besucher vom Konzert erwarten

Zwei Jahre sind seit seiner erfolgreichen MTV Unplugged-Tour vergangen – und am Montag kehrt Peter Maffay nach Mecklenburg-Vorpommern zurück. Nach dem Tourauftakt in Kiel und Stationen in Hamburg und Berlin gastiert der 70-Jährige mit seiner Band nun in der Sport- und Kongresshalle in Schwerin.

Peter Maffay und seine Band haben ein Rockalbum mit neuen Titeln eingespielt, denn Maffay möchte nichts recyceln. „Wir blicken nicht zurück, wir konzentrieren uns auf das, was uns heute beschäftigt“, sagt er.

Ein Leben ohne Musik? Fade

Der 70-Jährige hat die Konzertreise unter das Motto „Für immer jung“ gestellt – angelehnt an einen Song des aktuellen Albums „Jetzt!“, aber auch als Ausdruck seiner persönlichen Lebenseinstellung. Ein Leben ohne Musik wäre für ihn fade und ohne Abenteuer – und sie halte ihn jung, sagte Maffay in Kiel vor der Tour.

„Jetzt!“ ist Maffays 19. Album, das Platz eins der Charts erreichte. Sein im Januar erschienenes Buch „Hier und jetzt“, in dem Maffay sich unter anderem zu Umweltthemen, zur Asylpolitik und seinem persönlichen Glauben an Gott äußert, ist seit Wochen in der „Spiegel“-Sachbuch-Bestsellerliste platziert.

Wiedersehen mit alten Bekannten

Aber natürlich gab es beim Tourauftakt in Kiel auch ein Wiedersehen mit alten Bekannten und ein Wiederhören mit den großen Hits der Vergangenheit. Satte Rockmusik, aber auch leise Klänge prägten den durchweg gelungenen Abend als musikalische Zeitreise – mit Musikern aus früheren Zeiten als Gästen, wie Frank Diez (mit Krückstock) oder Steffi Stephan, die mit Maffay noch mal „Steppenwolf“ (1979) spielten. „Sonne in der Nacht“ und „Ich wollte nie erwachsen sein“ waren ebenfalls im Programm.

Zur Galerie 70 Jahre alt ist Peter Maffay inzwischen – 50 davon hat er davon auf der Bühne verbracht. Seine Karriere in Bildern.

Maffays langjährige Bandmusiker präsentierten sich in Topform – etwa Schlagzeuger Bertram Engel, Saxofonist Frank Mead, Peter Keller (Gitarre) oder der vielseitige Pascal Kravetz (Backing Vocal, Piano, Wurlitzer Piano, Keyboard). Jugendliche Frische brachten Multitalent Charly Klauser, Ex-DSDS-Kandidatin Linda Teodosiu und Chorsänger Leon Taylor.

Überraschungsgast bei „Für immer jung“

Die Bühne in Form einer Gitarre stand dabei in der Mitte des Saals, so dass jeder im Publikum irgendwie vorn saß und Maffay auf dem „Gitarrenhals“ jedem Einzelnen nah kam. Zu einem Höhepunkt des Abends geriet der Song „Für immer jung“, den Maffay mit Überraschungsgast Johannes Oerding im Duett sang. Das Lied erinnerte wie im Zeitraffer an große Hits von Maffay.

Am Montagabend gibt es all das in Schwerin zu erleben. Restkarten für Kurzentschlossene gibt es in den Service-Centern der OSTSEE-ZEITUNG.

Von Ove Arscholl