Peter Pane verschenkt Burger an Geimpfte: Das halten Rostocker davon

Ein verlockendes Angebot: Ein ganzes Burger-Menü verschenkt die Restaurant-Kette Peter Pane an frisch Geimpfte. Das Angebot der deutschlandweit tätigen Kette gilt auch in den Restaurants in Rostock und auf Rügen. Die Idee: Die Belohnung für die Impfung ist nicht mehr neu, erregt aber dennoch viel Aufsehen.

Die Regeln für das Frei-Essen sehen so aus: Gäste können am 15. oder 16. Tag nach der Impfung – je nach Impfstoff – in eines der Restaurants kommen und gegen Vorlage des Impfpasses zwischen 11 und 15 Uhr ein kostenfreies Menü bekommen – mit Fleisch oder vegetarisch. Ein Getränk gibt es auch dazu.

Aktion gilt nur für vollständig Geimpfte

Wer also 7. oder 8. Juli seine zweite Impfung von Moderna oder Biontech/Pfizer oder eine Impfung mit dem Stoff von Johnson & Johnson bekommen hat, der bekommt ein freies Essen von Peter Pane. Im Rostocker Impfzentrum haben zum Beispiel laut Daten des Landesgesundheitsamtes am 7. Juli allein im Impfzentrum in der Hanse Messe 620 Menschen ihre zweite Impfung bekommen.

„Wir möchten durch unseren Beitrag Anerkennung zeigen und uns bei all denjenigen bedanken, die sich bereits haben impfen lassen“, heißt es bei Peter Pane. Eine Belohnung soll es sein. Das kostenlose Burger-Menü soll laut Unternehmen ein Zeichen setzen, damit es nicht wieder zum Lockdown kommt.

Gäste aus der Schweiz sind verwundert

Schon am Nachmittag sind alle Tische im Restaurant in der Kröpeliner Straße besetzt. Am Mittwochnachmittag lassen sich viele die Burger dort schmecken. Zwei Touristen aus der Schweiz zeigen sich allerdings verwundert über die Aktion. „Ich finde die Aktion eher knifflig. Ich finde es nicht so gut“, sagt die junge Schweizerin. Das Angebot hätte einen Beigeschmack. Ihr Begleiter ist anderer Meinung: „Anreize für das Impfen zu schaffen, ist doch gut. Ich fände es schlimmer, wenn nur noch Geimpfte in die Restaurants dürften“, sagt er.

Frank Østerlund, Prokurist einer Franchise-Firma, die den Burger King in Brinckmansdorf betreibt, zeigt sich überrascht von dem Angebot des Burger-Konkurrenten in Rostock. Er sagt: „Es ist doch gut, wenn man etwas geschenkt bekommt, aber so ganz verstehe ich nicht, warum.“ Er arbeite zusammen mit Burger King lieber daran, dem Personal schnell und unkompliziert ein Impfangebot zu machen und so bei der Pandemiebekämpfung zu helfen. Eine Idee sei zur Zeit, Impfstationen direkt vor den Restaurants zu aufzubauen.

Großteil der Leser sieht Aktion kritisch

Dass die weltweite Impfmüdigkeit mit Lotteriegeschenken und einem Universitätsplatz (USA), Gratis-Eis (Kanada) oder einer Kuh (Thailand) überwunden werden soll, stößt in MV auf reichlich Skepsis, so zeigt es der Blick auf die Kommentare der OZ-Leser. Auch Experten sind von den sogenannten Impf-Anreizen nicht begeistert.

Jetzt sorgt die Restaurant-Kette Peter Pane für Diskussion. Hier werden alle mit vollständigem Impfschutz mit einem kostenlosen Menü belohnt. Was für manche verlockend klingen mag, hört sich in den Ohren von OZ-Leser Tom Tom nicht richtig an. „Ich finde, das ist das falsche Signal. Man sollte andere Vorteile für Geimpfte schaffen, zum Beispiel das Testen kostenpflichtig machen, wenn die Impfwilligen durch sind. Und Lockerungen sollte es nur noch für Geimpfte geben, wenn die Zahlen wieder hochgehen.“

„Da noch kostenlos durchfuttern, halte ich für falsch“

Martin Stelzer hoffe, so schreibt er es, niemand nehme dieses gut gemeinte Angebot an. „Die Gastronomen sind durch die Lockdowns eh schon gebeutelt genug. Da noch kostenlos durchfuttern, halte ich moralisch für falsch. Aber das muss jeder selber wissen. Ich würde mich in Grund und Boden schämen, als Dankeschön für eine schon kostenlose Impfung, die mich und andere schützt, auch noch kostenlos Essen zu bekommen. Aber da Geiz ja geil ist, werden genug Leute für lau essen, einen Euro Trinkgeld geben und sich dann ganz toll fühlen. Wetten dass?!“ Katja Scholl empfindet das Angebot als „primitiv“, sagt sie. „Als ob ein normaler Mensch sich deswegen impfen lässt.“

Thorsten Mayerhoff fragt: „Seit wann muss es Anreize geben, damit sich Menschen impfen lassen?“ Mayerhoff sagt, jeder entscheide selber über seinen Körper. „Ich bin nicht käuflich.“ Auch Hannah Merz ist wenig begeistert von der Idee. „Es wird immer skurriler. Es wird immer Verrückteres vorgeschlagen, um die Menschen zum Impfen zu animieren. Wo bleibt das Selbstbewusstsein, das Selbstbestimmungsrecht der Menschen?“

Bernd Schulmann aber ist der Meinung: „Weiter impfen ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um aus dieser Lage herauszukommen. Alle, die meinen, Corona könne ihnen nichts anhaben, haben den Ernst der Lage noch nicht erkannt. Wieso glauben Menschen eigentlich immer, dass sie unsterblich sind?“

Von Michaela Krohn und Juliane Lange